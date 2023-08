F1 | Albon: "Williams 7° nel Costruttori. Non avrei mai creduto"

La Williams, giunta alla pausa estiva del Mondiale 2023, si trova in settima posizione nel Mondiale Costruttori. Certo, in coabitazione con un altro team, ma chi lo avrebbe mai detto a inizio stagione?

In pochi avrebbero avuto il coraggio di fare una previsione simile, anche considerando le defezioni di Jost Capito e François-Xavier Demaison, entrambi dimissionari al termine della passata stagione per intraprendere nuove avventure nel motorsport.

Anche Alexander Albon, pilota di punta del team di Grove, ha ammesso che a inizio stagione avrebbe fatto fatica a credere e, forse, anche solo a pensare allo scenario attuale. Una Williams solida, che può ancora migliorare, ma i segnali dati nella prima metà di stagione sono stati incoraggianti.

"Non voglio parlarne troppo, ma comparando come siamo partiti in Bahrain a quello che stiamo facendo ora, siamo riusciti a fare grandi progressi. Forse non così grandi come quelli che ha fatto McLaren, ma dal nostro punto di vista, stiamo andando nella giusta direzione".

"Al momento siamo settimi nel Mondiale Costruttori, a pari merito con Haas F1. Se mi aveste detto o il team mi avesse detto a inizio anno che ci saremmo trovati in questa situazione, non ci avrei creduto. Quindi sta andando bene".

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14, Alex Albon, Williams FW45 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Ovviamente dobbiamo rimanere concentrati e continuare a lavorare. Ma sono sicuro che, come squadra, potremo prenderci la pausa estiva e godercela, per poi tornare rinvigoriti".

Uno dei momenti chiave della prima parte della stagione della Williams è stato il Gran Premio del Canada. Sul tracciato semipermanente dedicato a Gilles Villeneuve, il team di Grove ha portato un pacchetto di novità molto importante, che comprendeva un fondo nuovo e pance dal concetto differente rispetto a quelle utilizzate sino alla gara precedente.

Il team si è trovato ad avere in mano una macchina più competitiva, anche su piste che - di solito - non si sposavano bene con le caratteristiche della monoposto. Basti pensare all'11esimo posto ottenuto da Alexander Albon all'Hungaroring, una pista tortuosa e non certo perfetta per vetture a basso carico aerodinamico.

"E' fantastico arrivare a ogni fine settimana di gara con la possibilità di lottare per arrivare in zona punti. Arrivare nei weekend e avere la consapevolezza di potercela giocare aumenta la fiducia e la motivazione di tutti i membri della squadra. Quindi direi che ci stiamo godendo questi momenti e speriamo di riuscire a portare a casa altri punti".