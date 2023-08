F1 | Piastri, primi lampi di qualità: "Ma ho tanto da imparare"

Come può cambiare la stagione da un gran premio all'altro? Oscar Piastri, alla prima stagione da pilota titolare in Formula 1, si è trovato dal dover lottare per le ultime posizioni a essere uno dei principali candidati per il podio nel giro di poco tempo.

Una macchina nata male, la MCL60, studiata di nuovo nei primi 4 mesi del 2023 e diventata principessa dopo diverse gare da cenerentola. Tre gare, le ultime prima della sosta, e altrettanti podi: 2 con Lando Norris e 1 con Oscar Piastri nella Sprint Race di Spa-Francorchamps.

Dalle stalle alle stelle, anche se ora il team dovrà garantire che la splendida carrozza non torni zucca allo scoccare della mezzanotte. Intanto il team può godersi i primi lampi di un pilota su cui ha puntato molto, tanto da privarsi di Daniel Ricciardo e strapparlo ad Alpine con un tempismo perfetto.

Oscar Piastri era atteso per le doti che aveva fatto vedere nelle categorie propedeutiche alla Formula 1, ma la versione iniziale della MCL60 ne aveva tarpato le ali e ambizioni. La versione B della monoposto di Woking lo ha lanciato verso i piani alti, e lui non s'è fatto sfuggire l'occasione, firmando a Spa una dichiarazione d'intenti non solo legata al presente, ma soprattutto al futuro.

"Il secondo posto ottenuto nella Sprint Race di Spa-Francorchamps era un sogno davvero molto lontano, a inizio stagione. Avremmo magari pensato a un risultato del genere solo con circostanze estremamente favorevoli, magari con diverse monoposto ritirate".

Oscar Piastri, McLaren MCL60, in 2a posizione, arriva al Parco delle Ferme dopo la gara sprint. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Chiaramente una volta che la stagione è partita, cogliere dei podi era un sogno molto lontano. E ora essere qui, poterlo fare con continuità come abbiamo fatto negli ultimi 3 fine settimana di gara prima della pausa estiva, è davvero considerevole".

"Per me è stata una cosa eccezionale, questo è chiaro. E' sempre una bella motivazione quando sai di poter fare un buon lavoro. Ora abbiamo una macchina per poter finire in Top 3".

Piastri è consapevole di trovarsi nella sua stagione da esordiente. Nonostante il terzo posto nella Sprint Race in Belgio sa bene di avere ancora tante cose da imparare per cercare di estrarre il massimo sia dalla monoposto che da se stesso.

"Non credo che cambi molto rispetto a quello che sti facendo ora. Sto sempre provando a tirare fuori il meglio da me stesso. Ho ancora tante cose da imparare e so che posso aumentare la mia velocità lavorando su alcuni dettagli. Dunque, da questo punto di vista, le cose non cambieranno molto".

"Ma quando puoi tornare a casa con un trofeo o la medaglia della Sprint Race, è davvero bello. Quindi sì, spero di ottenere di più e spingerò ulteriormente per riuscire ad ottenere di più".

"Sono felice di come sto andando, credo che la mia stagione sia stata per la maggior parte piuttosto buona. Credo che, sì, ci siano stati errori o momenti in cui avrei voluto ripeterli per fare meglio. Ma capita spesso dire cose del genere. Ma sono felice di come sto guidando, anche se c'è tanto da migliorare e tanto da imparare".

"Ho un compagno di squadra [Lando Norris, ndr] molto forte da cui posso imparare, ed è il mio punto di riferimento. Questo mi aiuta molto per aumentare la velocità. Quindi sì, sono davvero felice di essere dove sono".