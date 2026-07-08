F1 | Red Bull: ecco perché il team ha preferito non far partire Max dalla pit lane a Silverstone

"Vorrei partire dalla pit lane". Max Verstappen aveva sintetizzato così - in maniera breve ma altrettanto chiara - la sua scontentezza riguardo le prestazioni della RB22 al Gran Premio di Gran Bretagna.

A rallentare il 4 volte iridato nelle qualifiche è stato un bilanciamento della monoposto tutt'altro che ottimale e una velocità di punta inferiore a quella avuta nella Sprint Race svolta nel primo pomeriggio di sabato.

"Non ha molto senso, perché se le condizioni resteranno queste, dovrò guidare nello stesso modo. A questo punto preferirei apportare delle modifiche, anche se il comportamento della vettura non è imprevedibile. Il bilanciamento continua a non essere quello giusto e siamo lenti sui rettilinei", aveva chiosato Max.

Al termine della giornata di sabato, in Red Bull Racing si è tenuto un meeting per decidere il da farsi: seguire le richieste di Max, partendo però dalla pit lane nella gara domenicale, o andare in gara senza alcuna modifica, sperando che Max potesse metterci la classica pezza e limitare i danni?

La risposta è stata chiara sin dalla domenica mattina. La RB22 numero 3 è rimasta inalterata rispetto alla giornata precedente. Questo ha significato una sola cosa, ossia che Max sarebbe dovuto partire dalla griglia, con una macchina che avrebbe presentato gli stessi problemi avuti sabato.

Sino all'incidente di Verstappen, arrivato a pochi giri dalla fine del gran premio, la scelta della Red Bull si era rivelata tutto sommato giusta. Max era terzo, battuto solo dalle due Ferrari - ma complice anche il problema che ha frenato Antonelli mentre era in piena lotta per il successo - e davanti alla Mercedes di un George Russell ancora più in difficoltà di lui.

Il problema all'ala posteriore ha poi gettato nel cestino dei rifiuti un risultato che sarebbe stato importante più per la classifica che per il morale. Verstappen, frustrato dopo la gara, ha sottolineato ancora come il team avrebbe dovuto ascoltare le sue richieste.

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Da parte del team, invece, è arrivata la spiegazione alla scelta fatta, ossia non cedere alle richieste di Verstappen, ma proseguire senza apportare modifiche. Laurent Mekies, team principal della squadra di Milton Keynes, ha parlato proprio della scelta fatta.

"Dopo le qualifiche era evidente che, per usare un eufemismo, non fossimo affatto soddisfatti del bilanciamento della vettura. Cambiare il setup della macchina avrebbe semplicemente significato partire dalla corsia dei box".

"E, pur sapendo che affrontare la gara con un bilanciamento tutt'altro che ideale non sarebbe stato piacevole, ritenevamo comunque che ci avrebbe dato un risultato migliore rispetto a partire dalla pit lane con una vettura forse un po' migliore. Ne abbiamo discusso con Max. Accetto pienamente che possa avere una percezione diversa: è lui a guidare la macchina, quindi è comprensibile".

Red Bull ha valutato infatti un'eventuale partenza dalla pit lane con un assetto diverso, ma non l'ha ritenuta un'opzione migliore. Max avrebbe dovuto partire dal fondo e, probabilmente, avrebbe anche raggiunto la zona punti, ma partire davanti avrebbe dato maggiori vantaggi. Intanto la possibilità di non essere in aria sporca per tutta la gara avendo meno macchine davanti (surriscaldando così meno le gomme). Poi anche la possibilità di lavorare meglio con la strategia e mettere meno sotto stress la monoposto stessa.

"Alla fine della giornata, però, abbiamo tratto insegnamenti importanti. Come ha fatto notare Max, la vettura probabilmente aveva un comportamento molto simile a quello di ieri, quindi ci siamo scontrati con gli stessi limiti che già conoscevamo", ha proseguito il manager francese.

"Non sono del tutto convinto che, se fossimo partiti dalla pit lane, saremmo comunque riusciti a conquistare il terzo posto in pista prima che si verificasse il guasto". E questo è l'ultimo, grande punto che - a posteriori, però - ha dato ragione alla scelta fatta dal team.

A rovinare tutto è arrivato il secondo guasto all'ala ribaltabile (si parla di un possibile problema all'attuatore) dopo il primo avvenuto in Austria. Due problemi di natura differente, ma che hanno portato allo stesso risultato: Max fuori pista e, di conseguenza, una tensione tra il team e il pilota più accentuata di quanto fosse lecito attendersi.