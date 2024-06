F1 | Novità McLaren: ala anteriore e cover della sospensione

La McLaren va in controtendenza rispetto a Ferrari e Red Bull: la squadra di Woking a Spielberg ha modificato l’anteriore della MCL38 per migliorare l’andamento dei flussi che poi investono la monoposto papaya, mentre gli avversari hanno sostanzialmente riproposto le monoposto con cui avevano corso in Spagna.

È nuova l’ala anteriore che è stata pensata per lavorare in modo coordinato con i bracci della sospensione che sono stati ridisegnati nelle forme delle cover in carbonio e non nei cinematismi dello schema pull rod nell’avantreno. I flap sono stati rivisti con un diverso attacco sia al muso che alla paratia laterale e mostrano una corda leggermente più corta rispetto a Barcellona, mentre il profilo principale ha ora una maggiore superficie.

L'ala anteriore della McLaren MCL38 Foto di: Uncredited

Nuovo l'endplate che non è più di forma squadrata, ma tondeggiante (tratteggio verde). Da non trascurare anche l’esasperazione dell’effetto out wash: di fatto ogni flap è ancorato alla paratia laterale solo in un punto, mentre il resto del bordo d’attacco è svergolato verso l’interno, creando un inedito passaggio di aria che si aggiunge al canale che permette di indirizzare il flusso all’esterno della ruota anteriore con il chiaro intento di ripulire la scia e migliorare l’efficienza aerodinamica.

In McLaren stanno lavorando proprio per migliorare il comportamento delle MCL38 nelle curve veloci e questi interventi indicano la giusta strada. Oscar Piastri è stato chiamato a provare il nuovo pacchetto in FP1: sulla vettura dell’australiano è stata cosparsa la vernice flow vis, mentre Lando Norris nell’unico turno di prove libere si è cimentato con una macchina in versione standard.