F1 | Aston Martin: c'è un gradino triangolare nell'estrattore

L’Aston Martin deve uscire dal cono d’ombra e in maniera incessante spinge lo sviluppo della AMR24 anche se, per ora, non si vedono grandi risultati rispetto alle attese: in Spagna le due monoposto di Fernando Alonso e Lance Stroll sono rimaste a bocca asciutta di punti.

In Austria la “verdona” ha degli aggiornamenti che non si limitano solo all’adeguamento della vettura alla pista del Red Bull Ring. La novità più interessante si osserva nel diffusore posteriore: se la cornice esterna rispetta le misure massime concesse dal regolamento, i tecnici di Silverstone hanno asportato una porzione di estrattore creando una sorta di “gradino” di forma triangolare visibile sotto alla paratia laterale dell’ala posteriore.

Aston Martin AMR24: gli sfoghi dell'aria calda per il GP d'Austria Foto di: Giorgio Piola

Sul bazooka sono state aperte tutte le feritoie alle radici del cofano motore per facilitare l’estrazione dell’aria calda dai radiatori del motore Mercedes. Siccome Spielberg si trova a circa 700 di quota, le squadre hanno dovuto fare i conti con l’aria più rarefatta, per cui è stato ampliato anche lo sfogo in coda: oltre all’orecchio sporgente sotto al numero di gara c’è anche una seconda apertura. È rimasta anche la feritoia verticale che inizia sotto alla parte sporgente della pinna.