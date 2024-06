F1 | Alpine annuncia il rinnovo pluriennale di Pierre Gasly

Ora c’è anche la conferma ufficiale. Pierre Gasly e Alpine proseguiranno la loro collaborazione nel biennio 2025/26, un accordo anticipato da tempo e diventato una formalità tra il pilota francese e la dirigenza della squadra dal momento in cui è stata annunciata la partenza di Esteban Ocon.

Gasly ha esordito con Alpine nel 2023, conquistando come miglior risultato il terzo posto nel Gran Premio d’Olanda della scorsa stagione. Si tratta della prima decisione avallata da Flavio Briatore da quando è stato nominato consulente del presidente del gruppo Renault, Luca De Meo.

“Mi sento davvero a casa in questa squadra – ha commentato Pierre - mi sento parte integrante sia del progetto Formula 1 che della visione più ampia di Alpine, un aspetto molto gratificante per un pilota. Sono ufficialmente nel team da oltre 18 mesi e il piano è sempre stato quello di costruire un progetto a lungo termine.

Pierre Gasly, Alpine A524 Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

Anche se in pista finora è stata una stagione impegnativa, rimango fedele al progetto e non ho valutato alcuna alternativa, sono contento dei cambiamenti apportati, del duro lavoro e della direzione che sta prendendo la squadra. C’è molto potenziale nelle persone che compongono questo gruppo e nelle risorse, sono ottimista in ottica futura, e in questo momento mi sto concentrando sul lavoro che stiamo portando avanti per migliorare le nostre prestazioni”.

“Il prolungamento del contratto di Pierre con la squadra è una buona notizia – ha commentato il team principal Bruno Famin - è un pilota con una grande esperienza in Formula 1 e continua a mostrare un enorme potenziale in pista. Per Alpine è un grande ambasciatore e non vediamo l’ora di proseguire la nostra collaborazione.

Ora sappiamo che dobbiamo concentrarci sul miglioramento del nostro pacchetto tecnico, abbiamo grandi ambizioni per la stagione in corso e lavoreremo instancabilmente per raggiungere questi obiettivi. Ci prenderemo il tempo necessario per decidere il compagno di squadra di Pierre e siamo contenti delle opzioni che abbiamo sul tavolo”.

La lista dei piloti che potrebbero affiancare Gasly è molto corposa. Al di là nella new-entry Carlos Sainz (Alpine ha contattato il management dello spagnolo nel weekend di Barcellona) le candidature restano i due piloti già sotto contratto (Mick Schumacher e Jack Doohan) più il tandem attuale dei piloti Sauber, Guanyu Zhou e Valtteri Bottas.