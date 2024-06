F1 | Aston Martin: Lance Stroll ha firmato un rinnovo pluriennale

Dopo l’annuncio del rinnovo di Pierre Gasly in Alpine per i prossimi anni, la griglia 2025 di Formula 1 ha trovato un altro pezzo del puzzle, ovvero la conferma dell’estensione del contratto di Lance Stroll con l’Aston Martin.

Non si tratta certo di una mossa inattesa, soprattutto considerando i rapporti del canadese con il team, il cui proprietario è proprio il padre Lawrence Stroll, ma chiarisce indubbiamente un altro tassello della griglia non solo per il prossimo anno, ma anche in ottica futuro e nuovi regolamenti.

La scuderia britannica ha infatti confermato che il prolungamento del contratto non è limitato solo alla stagione 2025, ma anche che il canadese correrà con Aston Martin nella nuova era dei regolamenti della Formula 1, ovvero quantomeno fino al 2026, anno di debutto delle future norme tecniche. Sarà un anno chiave per la squadra di Silverstone, che proprio in occasione del futuro ciclo tecnico, ha stretto una partnership in esclusiva con Honda per la fornitura delle nuove Power Unit.

Lance Stroll, squadra Aston Martin F1 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Lance Stroll fa parte del team inglese dal 2019, quando si chiamava Racing Point, con un accordo giunto in seguito all’acquisto da parte del padre Lawrence della scuderia allora denominata Force India, finita nel frattempo in amministrazione controllata. Stroll la salvò dal fallimento, mettendo in piedi un piano di espansione che l’ha portata non solo a far rientrare il marchio Aston Martin in Formula 1, ma anche a investire in maniera importante in strutture e dipendenti. Ciò ha permesso non solo di avere strumenti all’avanguardia e nuove opportunità, ma anche di attirare personale di livello da altre scuderie.

Lance Stroll è così alla sua sesta stagione con il team, quarta se si considerano quelle con i colori della Aston Martin. Nel complesso, tenendo a mente anche i due anni completati in Williams, il canadese ha ora completato più di 150 partenze in F1, con tre podi a suo nome.

L'estensione del contratto di Stroll, così come il rinnovo di Alonso, fa sì che Aston Martin nel 2025 si presenterà con una line-up invariata per il terzo anno consecutivo: "Sono molto felice di aver rinnovato il contratto con la squadra per il 2025 e oltre. È incredibile vedere quanta strada abbiamo fatto negli ultimi cinque anni; siamo cresciuti moltissimo come squadra e c'è ancora molto da guardare avanti", ha spiegato Lance Stroll commentando il rinnovo dell’accordo.

Lance Stroll, squadra Aston Martin F1 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Team Principal, Mike Krack: "Siamo lieti di confermare il futuro di Lance con Aston Martin. Ha svolto un ruolo fondamentale nella costruzione di questa squadra. Il suo feedback tecnico, insieme al suo impegno al simulatore, hanno contribuito al continuo sviluppo della vettura in ogni stagione”.

“La costanza e la stabilità di Lance e Fernando nel nostro team è un'ottima piattaforma per continuare a realizzare le nostre ambizioni. Non vediamo l'ora di creare altri incredibili ricordi e di ottenere altri successi insieme", ha spiegato Krack.