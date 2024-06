F1 | Williams ingaggia Matt Harman, ex DT di Alpine

Williams ha fatto una vera e propria campagna acquisti nel settore degli ingegneri. Il team di Grove ha messo sotto contratto 26 nuovi ingegneri, tra cui nomi di spicco che hanno avuto ruoli molto importanti in altri team.

Il team di Grove, nel mettere sotto contratto questo gruppo di ingegneri, si è concentrato nel cercare personale legato soprattutto al settore aerodinamico.

Tra questi spicca il nome di Matt Harman. L'ingegnere britannico, assieme agli altri arrivati assieme a lui, riferiranno direttamente a Pat Fry, chief technical officer della Williams.

Harman arriva dall'Alpine dopo averla lasciata solo pochi mesi fa a causa del tremendo inizio di stagione di cui si è sentito responsabile. Harman prenderà servizio in Williams dopo la pausa estiva, quando sarà scaduto il periodo di gardening leave.

Oltre ad Harman, a Grove sono arrivati Fabrice Moncade, ex head of performance analytics della Ferrari; Joan Molina, ex principal aerodynamicist della Haas; Steve Winstanley, ex chief designer di Red Bull e Richard Frith, ex head of performance di Alpine.

Moncade diverrà chief engineer, computing sciente, della Williams a partire dall'inizio di luglio, mentre Molina occuperà il ruolo di capo aerodinamico dal 15 di luglio. Winstanley diverrà chief engineer. composites and structures. Frith, invece, sarà head of performance systems ma non inizierà a lavorare nel nuovo ruolo sino all'inizio del prossimo anno.

Oltre a questi arrivi, Williams ha anche messo sotto contratto Sorin Cheran, ex Hawlett Packard Enterprise, affidandogli il ruolo di chief information and analytics officer.

"Sono estremamente contento di dare il benvenuto in Williams a queste incredibili persone", ha dichiarato James Vowles, team principal della Williams".

"La nostra missione è quella di riportare il team ai vertici della Formula 1 e siamo nel bel mezzo di questa operazione. Prendendo queste persone dagli altri team dimostra ulteriormente tutto questo".

"Williams sta investendo in ciò che serve per vincere. E questo è solo l'inizio, perché ci stiamo preparando per dare il benvenuto ad altre figure che arriveranno da noi nei mesi a venire".

Pat Fry ha aggiunto: "Williams ha grosse ambizioni. Questi arrivi eccezionali mostrano che questo è un progetto di cui le persone voglio fare parte. Stiamo aggiungendo tanto talento a quello che già abbiamo a Grove. Stiamo costruendo per il nostro futuro".