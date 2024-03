F1 | Mercedes: un cambio d'assetto drammatico la fa deragliare

“Una delle nostre peggiori sessione di prove”. Lewis Hamilton non usa giri di parole: diciottesimo nella classifica di giornata e zero giri in configurazione gara. La Mercedes non ha iniziato nel migliore dei modi il fine settimana di Melbourne, ma per quanto la monoposto non abbia risposto come nelle attese, nel caso di Hamilton il programma di lavoro è riuscito a complicare ulteriormente il tutto. “Nella seconda sessione di prove libere sulla macchina di Lewis abbiamo fatto un cambio di assetto che si è rivelato drammatico”, ha commentato Toto Wolff.

In Mercedes stanno provando a percorrere tutte le strade possibili. Oggi è riapparso anche il primo fondo utilizzato nei test pre-campionato in Bahrain, ma il cronometro non sembra muoversi. George Russell (risparmiato dal portare in pista setup sperimentali) ha chiuso al sesto posto la simulazione di qualifica, confermando poi la Mercedes come quinta forza sul passo gara.

“Ogni tanto le cose sembrano andar meglio sul giro veloce – ha ammesso Wolff – ma in generale ci manca performance. Per questo motivo stiamo provando strade diverse, ma non sembra che abbiamo ancora trovato la soluzione miracolosa che ci aiuta a prendere la giusta direzione”.

“Nelle FP1 mi sono sentito abbastanza bene con la macchina – ha commentato Hamilton con voce bassa - in realtà il primo giro in cui ho provato questa monoposto ho avuto una buona sensazione, ma poi è andata sempre peggio. La sessione FP2 di oggi è stata quella in cui ho avuto la minor fiducia nella macchina, ma nel turno del mattino andava meglio, quindi ripartiremo da li”.

Valtteri Bottas, Kick Sauber C44, George Russell, Mercedes F1 W15 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton è indubbiamente il pilota di maggiore esperienza nella squadra, e come tale è su di lui che i tecnici della Mercedes preferiscono provare setup estremi, ma Lewis inizia a non gradire più di tanto un ruolo che comporta una notevole perdita di tempo, come accaduto oggi a Melbourne.

Wolff prova a tenere alto il morale: “Dobbiamo continuare a provarci, abbiamo già visto le prestazioni di questa vettura in altre situazioni. Non voglio dire che non siamo bravi con questi regolamenti, abbiamo a disposizione tutto ciò che serve per superare questo momento, e lo faremo”. In un momento molto delicato per la squadra, Russell sembra essere più coriaceo nell’adattarsi ad una monoposto dalle reazioni poco prevedibili.

“Abbiamo fatto alcune modifiche in Arabia Saudita e Bahrein – ha spiegato George – ma stiamo ancora cercando di capire meglio questa macchina, ogni singolo giro è così prezioso, impari sempre di più. Ovviamente stasera avremo l’intero team in fabbrica a lavorare sul simulatore, vediamo cosa riusciamo a tirar fuori dalle analisi”.