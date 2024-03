F1 | Vasseur: "Oggi bene. Dobbiamo solo lavorare sui dettagli"

La Ferrari ha aperto nel migliore dei modi il fine settimana di gara in Australia mostrando di poter essere competitiva sia sul giro secco che sul passo gara grazie a un'ottima giornata di Charles Leclerc e a un ritrovato Carlos Sainz dopo l'operazione subita due settimane fa a Jeddah.

Le prime libere, però, sono solo una realtà parziale e domani le cose potrebbero già cambiare per diversi motivi. Red Bull non ha trovato oggi il miglior assetto, mentre la Rossa sembra già essere sulla buona strada e necessita solo di alcuni ritocchi per poter fare ulteriori passi avanti.

Al termine della giornata di pista, Frédéric Vasseur, team principal della Ferrari, ha commentato le due sessioni di libere all'Albert Park di Melbourne ai microfoni di Sky Sport, sottolineando come serve cautela nel giudicare quanto visto oggi.

"Dobbiamo concentrarci su di noi. Anche Red Bull avrà le sue cose da fare. Sicuramente è andata bene. E' andato bene Carlos che è riuscito a fare uno stint lungo senza troppi dolori. Quindi credo che potrà voltare pagina e concentrarsi sul fine settimana. Anche Charles è andato bene, è stato molto costante sul passo gara e veloce sul giro secco. Sicuramente è incoraggiante per domani".

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

"A Melbourne, con l'evoluzione della pista che c'è tra un giorno e l'altro, ogni sessione fa storia a sé. Domattina si riparte da zero verso le qualifiche".

Sebbene la Ferrari sia stata protagonista di un'ottima giornata, Vasseur crede che le cose possano migliorare lavorando sui dettagli. Ormai la strada giusta è stata intrapresa, in questo fine settimana, ma non si può mai essere soddisfatti a sufficienza.

"Non si può essere completamente soddisfatti, altrimenti vuol dire che non c'è la giusta motivazione. C'è però una buona sensazione sulla macchina. Ci sono cose da fare, ma è un lavoro sui dettagli. Stiamo andando nella giusta direzione".

"Il passo che abbiamo mostrato oggi è stato buono. Anche Red Bull ha avuto qualche problema e non è al 100%. Non voglio fare paragoni, ma per noi il venerdì è andato liscio, senza problemi, siamo riusciti a mettere tutto assieme da entrambe le parti del garage e questo è un buon punto di partenza in vista di domani".