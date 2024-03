F1 | Leclerc: "Buono il passo. Ferrari in posizione migliore"

Charles Leclerc e la Ferrari sono stati protagonisti del miglior venerdì della stagione, almeno sino a ora. Il miglior tempo ottenuto nelle Libere 2 e la costanza nei crono mostrata oggi lasciano ben sperare e aprono diversi spiragli per poter assistere a un fine settimana differente dai primi due del Bahrain e di Jeddah.

Leclerc ha chiuso la giornata con un margine di quasi 4 decimi sulla Red Bull di Max Verstappen, ma il monegasco - memore di quanto vissuto negli ultimi anni - sa che domani dovrà fare i conti con l'olandese e la RB20 sebbene oggi non siano stati in grado di brillare come invece avevano fatto nelle prime due uscite stagionali.

"Per ora le sensazioni sono buone. Abbiamo avuto una giornata positiva dai primi giri nelle FP1 alla fine delle FP2, quindi è un buon inizio, ma dobbiamo continuare a lavorare sodo perché sono sicuro che domani ci saranno delle sorprese e non c'è motivo di essere un po' più avanti rispetto a tutti gli altri anche domani, quindi c'è ancora margine per migliorare in alcune cose, il nostro run di gara è stato abbastanza buono, il che è incoraggiante, ma vediamo".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

"È tutto molto complicato. Melbourne è un tracciato molto impegnativo, con cordoli piuttosto alti e il vento. E c'è anche una sola traiettoria pulita, ogni volta che si va un po' fuori strada si perde molta aderenza, quindi è una [sfida], ma siamo veloci, quindi ci stiamo divertendo, ma dobbiamo aspettare e vedere domani se saremo veloci".

Difficile pronosticare una Ferrari in pole domani, ma Leclerc vede la Rossa in posizione migliore rispetto alle prime due gare della stagione. Le SF-24 si sono adattate subito bene a Melbourne e potrebbero essere più vicine anche sul passo rispetto alle Red Bull.

"Direi che siamo in una posizione migliore rispetto alle prime due gare, ma la Red Bull non ha ancora spinto, quindi dobbiamo aspettare e vedere qual è il loro potenziale. Credo che siano ancora in vantaggio, ma questo fine settimana potremmo avere la nostra migliore occasione dall'inizio della stagione".

"Il ritmo di gara è abbastanza forte, ma anche in questo caso è molto difficile fare un confronto perché alcuni piloti hanno avuto molto traffico, mentre noi abbiamo fatto dei giri relativamente puliti, ma è sembrato abbastanza buono. Quindi è meglio che sia andata bene il venerdì che il contrario. Quindi è un buon inizio, ma dobbiamo continuare a spingere e vedere cosa è possibile fare".