F1 | Mercedes, il confronto tra le due W17 presenta il conto: Antonelli paga la scelta

La Mercedes cercava risposte, ma le qualifiche Sprint di Singapore hanno finito per aggiungere un problema a quelli già emersi nel precedente weekend di Sepang. George Russell ha conquistato la seconda posizione, confermando la competitività della configurazione aerodinamica utilizzata fino a Baku, mentre Kimi Antonelli non è andato oltre il settimo tempo, accusando un distacco di oltre mezzo secondo dal compagno di squadra. Un divario importante dovuto alla scelta di presentare le due W17 a Singapore con specifiche differenti.

Dopo i dubbi emersi sul funzionamento dell'ultimo pacchetto aerodinamico, la Mercedes ha scelto di trasformare il weekend di Singapore in una prova comparativa: Russell è tornato alla configurazione precedente, mentre Antonelli ha mantenuto gli aggiornamenti utilizzati a Sepang. L'obiettivo era raccogliere dati sufficienti per comprendere se le difficoltà fossero legate alle caratteristiche dei circuiti oppure a un problema più profondo del nuovo pacchetto.

Una scelta comprensibile dal punto di vista tecnico, ma inevitabilmente rischiosa sul piano sportivo. Mettere in pista due monoposto differenti significa accettare la possibilità che uno dei piloti si ritrovi con un materiale meno competitivo. Ed è esattamente ciò che sembra essere accaduto ad Antonelli.

“Già nelle FP1 ero in difficoltà - ha ammesso Kimi dopo le qualifiche - c'è ancora molto da capire su questo pacchetto. La macchina è davvero difficile da guidare, imprevedibile, ed è complicato mettere insieme un giro. È un peccato, perché ero arrivato qui con grandi aspettative, ma finora è stato tutto molto difficile”.

Il problema non sembra limitarsi alla prestazione pura. La nuova configurazione ha modificato il comportamento della W17, rendendola meno prevedibile e complicando il lavoro del pilota. Bradley Lord, responsabile della comunicazione Mercedes, ha spiegato con precisione le differenze emerse dal confronto.

“Il bilanciamento della macchina di Kimi è meno costante e meno stabile rispetto a quella di George. Sembra anche più difficile affrontare le curve lente. A causa del sottosterzo bisogna applicare più acceleratore, mentre in ingresso nelle curve veloci la vettura è un po' nervosa. Naturalmente questo compromette la fiducia del pilota. Direi che il nuovo pacchetto è semplicemente più difficile da guidare e, purtroppo, lo abbiamo visto nel risultato di oggi”.

È un quadro che rende ancora più significativo il distacco tra i due piloti. Antonelli non sembra avere a disposizione una monoposto con la quale possa esprimere il proprio potenziale, mentre Russell ha ritrovato immediatamente un riferimento tecnico che conosce bene. Non è necessariamente la dimostrazione definitiva che il nuovo pacchetto sia più lento, ma il cronometro sta fornendo indicazioni difficili da ignorare.

George Russell, Mercedes Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Lo stesso Russell ha evitato conclusioni categoriche, pur riconoscendo l'efficacia della vecchia configurazione. “Possiamo sicuramente confermare che quella precedente non è affatto male - ha commentato - come squadra, non abbiamo ancora elementi che ci dicano che l'aggiornamento non funziona. Però è il cronometro a guidare le nostre valutazioni e, finora, i tempi con il nuovo pacchetto non sono stati particolarmente buoni”.

La Mercedes si trova così davanti a un doppio problema. Il primo riguarda Antonelli, costretto a proseguire il weekend con una configurazione che, almeno per il momento, non gli permette di competere nelle condizioni migliori. Il secondo, probabilmente ancora più pesante, riguarda le prospettive della squadra nella gara di domenica.

Russell, infatti, dovrà scontare una penalità per la sostituzione della power unit e scatterà dal fondo dello schieramento. La Mercedes si ritrova quindi con il pilota che dispone della configurazione apparentemente più efficace impossibilitato a sfruttarla per lottare nelle posizioni di vertice, mentre Antonelli, che potrebbe rappresentare la principale opportunità della squadra nella gara lunga, è alle prese con una monoposto difficile da interpretare.

È il paradosso di una scelta tecnica che rischia di presentare un conto sportivo molto salato. Il secondo posto di Russell nelle qualifiche Sprint dimostra che la W17 può essere competitiva a Singapore, ma la penalità di domenica rende estremamente complicato trasformare questo potenziale in una vittoria. E il distacco di Antonelli non lascia, almeno per ora, grandi margini di ottimismo.

C'è poi un ulteriore elemento che rende la situazione particolarmente delicata: Mercedes non può più tornare sui propri passi durante il fine settimana. Lord lo ha chiarito rispondendo all'ipotesi di riportare anche la monoposto di Antonelli alla precedente specifica.

“Non è possibile tornare alla configurazione precedente durante il weekend. Non possiamo nemmeno scambiare i telai. Servirebbero due giorni di lavoro per riportare completamente la macchina alla vecchia specifica. Dobbiamo quindi lavorare con quello che abbiamo e sperare di trovare una base più stabile per Kimi, sia per le qualifiche di domani sia per la gara”.

Antonelli ne è consapevole. “Credo che sarà un weekend difficile, a meno che non riusciamo a trovare qualcosa domani. Non vedo sinceramente dove potremmo recuperare sette decimi, ma non si sa mai. Magari stanotte, insieme a Bono, riusciremo a trovare qualcosa sulla macchina. Da parte mia cercherò anche di adattare il più possibile la guida”.

La Mercedes, tuttavia, non considera l'esperimento un errore. Toto Wolff aveva spiegato già prima delle qualifiche che la decisione di differenziare le due vetture nasce dalla necessità di comprendere quale direzione seguire nello sviluppo, anche in prospettiva 2027. “Utilizzare due macchine differenti non è mai l'ideale, ma è un compromesso che dobbiamo accettare. In questo momento abbiamo due piloti collaudatori. Dobbiamo farlo per essere sicuri di prendere le decisioni corrette anche per il prossimo anno”.

Il team principal aveva inoltre riconosciuto che la nuova configurazione sembra più complicata da guidare, senza però considerarla necessariamente inferiore in termini di potenziale. L'obiettivo è individuare gli elementi positivi di entrambe le specifiche e comprendere come integrarli nella direzione di sviluppo futura.

È una valutazione che ha una sua logica, soprattutto considerando i mesi di lavoro investiti nel nuovo pacchetto. Ma Singapore sta dimostrando quanto possa essere difficile conciliare le esigenze di sviluppo con quelle di un weekend di gara.

La Sprint offrirà un'ulteriore occasione per raccogliere dati e verificare se Antonelli riuscirà a migliorare il comportamento della propria W17. Il risultato delle qualifiche, però, ha già messo in evidenza il prezzo della decisione Mercedes: un pilota soddisfatto e competitivo, ma destinato a partire dal fondo domenica; l'altro frustrato, con una monoposto che non gli restituisce la fiducia necessaria per attaccare.