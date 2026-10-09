F1 | Mercedes: Antonelli boccia l'ala anteriore sperimentale, ma insiste con la nuova aero della W17

La Mercedes non teme di mettersi in discussione. La squadra di Brackley, infatti, ha scelto di complicarsi molto la vita a Singapore: sebbene il weekend proponga un format sprint con una sola sessione di prove libere, lo staff tecnico ha voluto fare un confronto diretto fra due configurazioni diverse.

George Russell è tornato alla W17 in versione “vecchia”, ma dotata di una power unit fresca dopo il cedimento patito a Sepang, mentre Kimi Antonelli ha scelto di puntare sull’ultimo pacchetto di aggiornamenti che ha debuttato, non senza qualche dubbio, in Malesia.

Mercedes W17: a sinistra la pancia di Russell e a destra quella di Antonelli Foto di: AG Photo

La volontà di James Allison e Simone Resta è di derimere una volta per tutte quale sia la soluzione da portare avanti da qui alla fine del campionato, visto che in calendario ci saranno altro sei appuntamenti.

Russell ha chiesto di fare un passo indietro, mentre l’italiano ha scelto di guardare al futuro, scommettendo su un pacchetto che sulla carta dovrebbe dare un vantaggio di tre decimi al giro, vantaggio, però, che nel GP del Bahrain non si è proprio visto.

Mercedes W17: l'ala anteriore standard con i piloni sul secondo flap Foto di: AG Photo

Sulla vettura di Kimi, però, è stata aggiunta un’altra complicazione: il bolognese, infatti, nell’unico turno di prove libere ha sperimentato una nuova ala anteriore. Si tratta di una soluzione che avrebbe dovuto debuttare ad Austin, nel prossimo appuntamento in calendario, ma un esemplare è venuto pronto prima ed è stato “assaggiato” in un paio di run da Antonelli durante l’FP1.

Non si è trattato di un semplice ritocco, ma di un vero e proprio cambiamento di filosofia aerodinamica che avvicina la Mercedes a Ferrari, Red Bull e McLaren. La W17, infatti, fra le vetture dei top team, era l’unica ad avere i piloni di sostegno del muso sul secondo elemento dell’ala anteriore, limitando solo l’ultimo flap all’aerodinamica attiva.

Mercedes W17: ecco l'ala bocciata da Antonelli con i piloni che poggiano sul profilo principale Foto di: AG Photo

Kimi in FP1 ha lavorato anche sull’ala inedita con la quale è stato sviluppato il nuovo pacchetto aerodinamico. Il centro di pressione aerodinamica è stato spostato più avanti, portando i sostegni del muso ad ancorarsi sul profilo principale che è tornato ad avere una corda maggiorata, mentre era poco più di un bordo d’entrata, permettendo, quindi, di disporre di due flap mobili con una corda maggiorata.

La novità, però, non ha convinto e Antonelli per la qualifica sprint ha preferito tornare indietro, scegliendo la stessa ala che ha portato Russell a essere il più veloce in FP1 con la Mercedes più... classica.

Toto Wolff si è inalberato quando qualche critico lo ha accusato di fare dei favoritismi a favore di Kimi. Il manager austriaco era rimasto molto deluso del risultato conseguito a Sepang, per cui ha preteso un’immediata reazione a distanza di appena una settimana.

È nata, quindi, l’esigenza di trovare delle risposte su quale filone di sviluppo sarà portato avanti: non dimentichiamoci che va programmata la disponibilità dei ricambi per gli ultimi sei GP e, con i vincoli del budget cap, non si possono buttare via delle risorse per avere una freccia nero e argento con due anime.