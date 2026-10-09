F1 | Caos SQ1, la FIA spiega: è stato un errore umano a causare il malfunzionamento dell'Overtake Mode

Per il secondo fine settimana consecutivo, una sessione di Formula 1 ha presentato una situazione capace di destare diverse perplessità nel pubblico, ma anche agli addetti ai lavori, piloti compresi.

La SQ1 della Sprint Qualifying del Gran Premio di Singapore è stata interrotta con l'esposizione della bandiera rossa dopo che Sergio Perez è finito per sbattere contro le barriere di curva 5. Il messicano è stato in grado di rimettere la sua macchina pista e di guadagnare i box nonostante avesse l'ala anteriore sotto la monoposto.

Nel tragitto da curva 5 alla pit lane, l'ala in questione si è rotta, seminando in pista diversi detriti che avrebbero potuto causare forature alle gomme delle monoposto in pista. La direzione gara è stata così costretta a sospendere la sessione per consentire ai commissari di pista di rimuovere i detriti.

Alla ripresa delle qualifiche si sono verificati due fenomeni insoliti: alcuni tempi sul giro non venivano registrati dal sistema e diversi piloti lamentavano una potenza inferiore alle aspettative. A molti di loro è stato comunicato che il secondo problema era di competenza della FIA, portandoli a concludere che fosse collegato al bug software che aveva interessato il Gran Premio del Bahrain in Malesia lo scorso fine settimana.

"Abbiamo fatto un solo giro. Abbiamo avuto alcuni problemi ai freni", ha dichiarato Carlos Sainz, eliminato in SQ1.

"Ma, oltre a questo, metà delle vetture ha affrontato il giro con un motore mezzo secondo più veloce rispetto a quello dell’altra metà. Questa volta si è verificato un altro problema software e noi siamo stati tra quelli penalizzati".

"Per qualche ragione, la FIA, come in Malesia, non ha deciso di risolvere rapidamente il problema e ha accettato che metà delle vetture affrontasse le qualifiche con una potenza superiore rispetto all’altra metà".

"Sono quindi un po’ confuso sul motivo per cui nello sport si continuino a prendere decisioni diverse a seconda di chi viene eliminato in Q1 e di chi si trova in pista nel primo giro".

La FIA ha poi spiegato che non si sia trattato di un problema di software - come invece è accaduto la settimana scorsa in Malesia - ma di un errore umano relativo all'attivazione dell'Overtake Mode, il sistema che permette ai piloti di accedere a mezzo megajoule aggiuntivo di energia.

"Durante la prima fase delle qualifiche Sprint si è verificato un errore umano nella direzione gara, non correlato al problema di cronometraggio riscontrato sempre in SQ1", ha dichiarato un portavoce della FIA.

"Il problema in questione ha fatto sì che l’Overtake Mode non fosse disponibile dopo la ripresa della sessione in seguito alla bandiera rossa in SQ1. Quando ci si è accorti che il sistema non era attivo dopo la ripartenza, è stato attivato per un periodo di 27 secondi, prima di essere nuovamente disattivato".

"La FIA riconosce che questo sfortunato errore umano ha influito sulle prestazioni di alcune vetture, in base al momento in cui hanno effettuato il proprio tentativo e alla loro posizione lungo il giro. La seconda e la terza fase delle qualifiche Sprint non sono state interessate dal problema".

Il sistema non influisce solo sul giro secco, né solo sul tentativo di sorpasso, ma anche sulla preparazione delle gomme durante il giro di lancio. Quanto accaduto, oltre a Sainz, sembra che abbia arrecato problemi anche a Charles Leclerc, ai due piloti dell'Aston Martin e anche ad Andrea Kimi Antonelli.