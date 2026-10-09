F1 | Antonelli, il pacchetto nuovo ancora non va: "Macchina molto difficile e imprevedibile. Sarà un weekend duro"

Il tema principale del fine settimana di Marina Bay era ed è legato alla comparativa che Mercedes ha scelto di fare a Singapore, quella tra il pacchetto standard utilizzato fino a Baku e quello invece introdotto in Malesia lo scorso fine settimana.

Il responso, però, continua ancora a essere negativo e questo non è certo un fatto positivo per il fine settimana di Andrea Kimi Antonelli. Mercedes ha affidato il pacchetto nuovo al leader del Mondiale, ma sin dal primo turno di prove libere la sua W17 è risultata molto difficile da guidare.

La prova - ancora non definitiva, ma inizia a essere importante - ulteriore è arrivata nella Sprint Qualifying, dove Antonelli non è andato oltre il settimo tempo, staccato di 7 decimi dal poleman, Max Verstappen, e di mezzo secondo dal compagno di squadra George Russell, secondo.

Due distacchi che mai si erano visti nel corso di questa stagione, soprattutto senza che la Freccia d'Argento numero 12 palesasse problemi di natura meccanica o di altro genere.

Al termine delle qualifiche che hanno delineato la griglia di partenza della Sprint Race di domani, il bolognese ha spiegato le difficoltà che ha incontrato nella giornata odierna. La W17 si è rivelata difficile da guidare e imprevedibile.

"Già dalle FP1 ho avuto delle difficoltà, quindi sì, c’è ancora molto da capire su questo pacchetto. La macchina è davvero molto difficile, molto imprevedibile ed è molto complicato riuscire a mettere insieme un giro".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"È un peccato, perché arrivavo qui con grandi aspettative, ma finora è stato tutto molto difficile".

Antonelli e il suo team potrà ancora mettere mano alla vettura nel corso di questo fine settimana. Per ora, però, pensare che le cose possano essere stravolte e che Kimi possa recuperare tutto il divario visto oggi dai migliori sembra assai improbabile.

"Penso che sarà un weekend difficile, a meno che domani non riusciamo a tirare fuori qualcosa. Altrimenti, sarà tutto molto complicato".

"Non vedo davvero dove possiamo recuperare sette decimi. Ma non si sa mai. Magari stasera, insieme a Bono, il mio ingegnere, riusciremo a trovare qualcosa sulla macchina".

"Sicuramente cercherò anche di migliorare un po’ la mia guida, poi vedremo. Domani capiremo dove saremo riusciti ad arrivare".