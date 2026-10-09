Tecnica F1 | Antonelli vs Russell: chi vince la sfida tecnica?
In casa Mercedes le due W17 presentano pacchetti diversi: quello vecchio per Russell, quello nuovo per Antonelli. Una sfida, quella tra i due, che va oltre la pista. Questo e molto altro nel nostro nuovo video di analisi tecnica dedicato al GP di Singapore.
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