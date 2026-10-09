F1 | Singapore, Sprint Qualifying: capolavoro di Verstappen, poi Russell e Leclerc. Antonelli solo settimo

Max Verstappen e la Red Bull continuano nel loro momento di forma straordinario firmando la pole position della Sprint Race di Marina Bay, sede del Gran Premio di Singapore.

L'olandese, reduce da una grande vittoria in Malesia, ha fermato il cronometro in 1'31"156. Un tempo inarrivabile per tutti e il fatto di averlo realizzato avendo fatto un solo tentativo in SQ3 assume ancora più rilevanza. L'unica cosa che potrebbe mettere in pericolo la sua pole è un sorpasso fatto da Max sotto regime di bandiere gialle ai danni di Lewis Hamilton, che però andava davvero molto lento davanti a lui. La manovra del 4 volte iridato è sotto investigazione da parte dei commissari

L'unico a essersi avvicinato a Max è stato George Russell. Il britannico della Mercedes, al volante di una W17 che presenta il pacchetto 'vecchio', si è fermato a 120 millesimi di secondo dall'olandese, mostrando però che è proprio quella la configurazione ideale.

Il nuovo pacchetto, che Mercedes ha affidato ad Andrea Kimi Antonelli, ha deluso anche oggi. Il leader del Mondiale si è dovuto accontentare del settimo tempo, staccato di quasi 7 decimi da Verstappen e di 573 millesimi da Russell: francamente troppo per quello che l'italiano ha fatto vedere nel corso di questa stagione.

La Ferrari era attesa a una Sprint Qualifying da protagonista e la ritroviamo in terza posizione con Charles Leclerc. Sin dalle Libere di oggi è sembrato chiaro come Verstappen ne avesse più di tutti. Le Rosse erano parse competitive, ma Russell è riuscito a fare meglio di 123 millesimi rispetto alla prima Rossa. La seconda SF-26, quella di Lewis Hamilton, è in sesta piazza, preceduta dalle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

Le due monoposto papaya sono quarta e quinta, ma Hamilton deve recriminare per un terzo settore affatto preciso. Nel suo unico giro fatto in SQ3, il 7 volte iridato è finito per toccare il muro più volte, apparendo in overdriving. Il risultato finale e il gap da Verstappen (oltre mezzo secondo) spiega bene la situazione.

Strepitosa qualifica per Liam Lawson e la Racing Bulls. Il neozelandese è tornato ancora più forte dopo l'esperienza in Red Bull, in cui ha sostituito l'infortunato Isack Hadjar e oggi ha colto l'ottavo tempo proprio davanti al parigino. Il divario dalla Mercedes di Antonelli che lo precede è ampio, ma nulla toglie alla sua prestazione.

Completa la Top 10 l'Alpine di Pierre Gasly, che continua a tenere aperta la lotta per il quinto posto nel Mondiale Costruttori.

94 sono i millesimi con cui Franco Colapinto si è visto eliminare al termine della SQ2 dal compagno di squadra Pierre Gasly. L'argentino ha avuto davvero l'opportunità di farcela, ma non è andato oltre l'11esimo tempo.

SQ2 amara anche per le Audi. Sia Nico Hulkenberg che Gabriel Bortoleto sono stati eliminati nel turno centrale della Sprint Qualifying, con il tedesco 12esimo e il brasiliano 14esimo. In mezzo a loro ecco la Haas di Oliver Bearman, l'unica in questo fine settimana dotata di aggiornamenti.

Fernando Alonso ha portato l'Aston Martin in SQ2, ma non è riuscito ad avere lo spunto per fare un passo ulteriore e trovare la Top 10. L'asturiano si è fermato al 15esimo posto, staccato di 4 decimi dal decimo tempo che gli sarebbe valso la qualificazione.

Continua a non brillare Esteban Ocon, solo 16esimo. Il francese della Haas deve però avere commesso un errore nel suo giro decisivo, perché il secondo di distacco da Bearman è un gap troppo grande per essere giustificato dalle semplici prestazioni in pista tra i due.

Le SQ1 sono state condizionate dalla bandiera rossa uscita per l'impatto a muro di Sergio Perez. Il messicano ha sbattuto di muso in curva 5 e ha di fatto costretto tutti a fare il tempo per qualificarsi in SQ2 sfruttando un tentativo.

Nella confusione della prima porzione, Arvid Lindblad è stato eliminato a sorpresa. Il britannico della Racing Bulls - solitamente tra i protagonisti della Top 10, non è andato oltre il 17esimo tempo, mentre Liam Lawson ha fatto meglio di lui.

Se Fernando Alonso è riuscito a passare la prima tagliola, non è riuscito a fare lo stesso Lance Stroll. Il suo ultimo giro non è stato buono abbastanza per contendere il passaggio del turno e domani scatterà 18esimo davanti alla Williams di Alexander Albon.

Per il team di Grove questa Sprint Qualifying è stata a dir poco complessa, perché Carlos Sainz è addirittura ultimo, frenato da continui bloccaggi che non lo hanno aiutato a trovare prestazione. Basti pensare che rispetto al miglior tempo della SQ1 è risultato più lento di quasi 4 secondi e di 1"2 rispetto ad Albon.

Tra le due Williams ecco le due Cadillac, con Sergio Perez e Valtteri Bottas rispettivamente 20esimo e 21esimo. Perez, nonostante la toccata a muro, ha fatto meglio rispetto al finlandese, ma di soli 108 millesimi di secondo.