Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | Red Bull, Verstappen rischia la pole per due ore. Poi arriva l'assoluzione

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Red Bull, Verstappen rischia la pole per due ore. Poi arriva l'assoluzione

F1 | Mercedes, il confronto tra le due W17 presenta il conto: Antonelli paga la scelta

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Mercedes, il confronto tra le due W17 presenta il conto: Antonelli paga la scelta

F1 | Hamilton: "Con la soft non avevo grip dietro. Fare un solo giro è stata una scelta sbagliata, ma l'ho deciso io"

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Hamilton: "Con la soft non avevo grip dietro. Fare un solo giro è stata una scelta sbagliata, ma l'ho deciso io"

F1 | Caos SQ1, la FIA spiega: è stato un errore umano a causare il malfunzionamento dell'Overtake Mode

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Caos SQ1, la FIA spiega: è stato un errore umano a causare il malfunzionamento dell'Overtake Mode

F1 | Antonelli, il pacchetto nuovo ancora non va: "Macchina molto difficile e imprevedibile. Sarà un weekend duro"

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Antonelli, il pacchetto nuovo ancora non va: "Macchina molto difficile e imprevedibile. Sarà un weekend duro"

F1 | Leclerc amareggiato: "Da qualche gara abbiamo perso performance, non siamo abbastanza veloci per lottare"

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Leclerc amareggiato: "Da qualche gara abbiamo perso performance, non siamo abbastanza veloci per lottare"

F1 | Singapore, Sprint Qualifying: capolavoro di Verstappen, poi Russell e Leclerc. Antonelli solo settimo

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Singapore, Sprint Qualifying: capolavoro di Verstappen, poi Russell e Leclerc. Antonelli solo settimo

F1 | Mercedes: Antonelli boccia l'ala anteriore sperimentale, ma insiste con la nuova aero della W17

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Mercedes: Antonelli boccia l'ala anteriore sperimentale, ma insiste con la nuova aero della W17
Qualifiche
Formula 1 Singapore

F1 | Singapore, Sprint Qualifying: capolavoro di Verstappen, poi Russell e Leclerc. Antonelli solo settimo

Max firma la pole della Sprint Race a Singapore, battendo la Mercedes (con pacchetto vecchio) di Russell e la Ferrari di Leclerc. Hamilton sesto davanti al leader del Mondiale Antonelli. Bravo Lawson: ottavo.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Modificato:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Max Verstappen e la Red Bull continuano nel loro momento di forma straordinario firmando la pole position della Sprint Race di Marina Bay, sede del Gran Premio di Singapore.

L'olandese, reduce da una grande vittoria in Malesia, ha fermato il cronometro in 1'31"156. Un tempo inarrivabile per tutti e il fatto di averlo realizzato avendo fatto un solo tentativo in SQ3 assume ancora più rilevanza. L'unica cosa che potrebbe mettere in pericolo la sua pole è un sorpasso fatto da Max sotto regime di bandiere gialle ai danni di Lewis Hamilton, che però andava davvero molto lento davanti a lui. La manovra del 4 volte iridato è sotto investigazione da parte dei commissari

L'unico a essersi avvicinato a Max è stato George Russell. Il britannico della Mercedes, al volante di una W17 che presenta il pacchetto 'vecchio', si è fermato a 120 millesimi di secondo dall'olandese, mostrando però che è proprio quella la configurazione ideale.

Il nuovo pacchetto, che Mercedes ha affidato ad Andrea Kimi Antonelli, ha deluso anche oggi. Il leader del Mondiale si è dovuto accontentare del settimo tempo, staccato di quasi 7 decimi da Verstappen e di 573 millesimi da Russell: francamente troppo per quello che l'italiano ha fatto vedere nel corso di questa stagione.

La Ferrari era attesa a una Sprint Qualifying da protagonista e la ritroviamo in terza posizione con Charles Leclerc. Sin dalle Libere di oggi è sembrato chiaro come Verstappen ne avesse più di tutti. Le Rosse erano parse competitive, ma Russell è riuscito a fare meglio di 123 millesimi rispetto alla prima Rossa. La seconda SF-26, quella di Lewis Hamilton, è in sesta piazza, preceduta dalle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

Le due monoposto papaya sono quarta e quinta, ma Hamilton deve recriminare per un terzo settore affatto preciso. Nel suo unico giro fatto in SQ3, il 7 volte iridato è finito per toccare il muro più volte, apparendo in overdriving. Il risultato finale e il gap da Verstappen (oltre mezzo secondo) spiega bene la situazione.

Strepitosa qualifica per Liam Lawson e la Racing Bulls. Il neozelandese è tornato ancora più forte dopo l'esperienza in Red Bull, in cui ha sostituito l'infortunato Isack Hadjar e oggi ha colto l'ottavo tempo proprio davanti al parigino. Il divario dalla Mercedes di Antonelli che lo precede è ampio, ma nulla toglie alla sua prestazione. 

Completa la Top 10 l'Alpine di Pierre Gasly, che continua a tenere aperta la lotta per il quinto posto nel Mondiale Costruttori. 

94 sono i millesimi con cui Franco Colapinto si è visto eliminare al termine della SQ2 dal compagno di squadra Pierre Gasly. L'argentino ha avuto davvero l'opportunità di farcela, ma non è andato oltre l'11esimo tempo.

SQ2 amara anche per le Audi. Sia Nico Hulkenberg che Gabriel Bortoleto sono stati eliminati nel turno centrale della Sprint Qualifying, con il tedesco 12esimo e il brasiliano 14esimo. In mezzo a loro ecco la Haas di Oliver Bearman, l'unica in questo fine settimana dotata di aggiornamenti.

Fernando Alonso ha portato l'Aston Martin in SQ2, ma non è riuscito ad avere lo spunto per fare un passo ulteriore e trovare la Top 10. L'asturiano si è fermato al 15esimo posto, staccato di 4 decimi dal decimo tempo che gli sarebbe valso la qualificazione.

Continua a non brillare Esteban Ocon, solo 16esimo. Il francese della Haas deve però avere commesso un errore nel suo giro decisivo, perché il secondo di distacco da Bearman è un gap troppo grande per essere giustificato dalle semplici prestazioni in pista tra i due.

Le SQ1 sono state condizionate dalla bandiera rossa uscita per l'impatto a muro di Sergio Perez. Il messicano ha sbattuto di muso in curva 5 e ha di fatto costretto tutti a fare il tempo per qualificarsi in SQ2 sfruttando un tentativo.

Nella confusione della prima porzione, Arvid Lindblad è stato eliminato a sorpresa. Il britannico della Racing Bulls - solitamente tra i protagonisti della Top 10, non è andato oltre il 17esimo tempo, mentre Liam Lawson ha fatto meglio di lui.

Se Fernando Alonso è riuscito a passare la prima tagliola, non è riuscito a fare lo stesso Lance Stroll. Il suo ultimo giro non è stato buono abbastanza per contendere il passaggio del turno e domani scatterà 18esimo davanti alla Williams di Alexander Albon.

Per il team di Grove questa Sprint Qualifying è stata a dir poco complessa, perché Carlos Sainz è addirittura ultimo, frenato da continui bloccaggi che non lo hanno aiutato a trovare prestazione. Basti pensare che rispetto al miglior tempo della SQ1 è risultato più lento di quasi 4 secondi e di 1"2 rispetto ad Albon.

Tra le due Williams ecco le due Cadillac, con Sergio Perez e Valtteri Bottas rispettivamente 20esimo e 21esimo. Perez, nonostante la toccata a muro, ha fatto meglio rispetto al finlandese, ma di soli 108 millesimi di secondo.

SPRINT GRID

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Telaio Motore Tempo Gomme km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

1'31.156

   195.094
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.120

1'31.276

   194.837
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.243

1'31.399

   194.575
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.298

1'31.454

   194.458
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.431

1'31.587

   194.176
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.546

1'31.702

   193.932
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.693

1'31.849

   193.622
8 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull

+1.185

1'32.341

   192.590
9 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+1.791

1'32.947

   191.334
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.999

1'33.155

   190.907
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+2.093

1'33.249

   190.715
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+2.264

1'33.420

   190.366
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari

+2.267

1'33.423

   190.359
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+2.310

1'33.466

   190.272
15 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+2.578

1'33.734

   189.728
16 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari

+3.212

1'34.368

   188.453
17 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull

+3.980

1'35.136

   186.932
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+4.506

1'35.662

   185.904
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+4.974

1'36.130

   184.999
20 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari

+5.604

1'36.760

   183.794
21 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari

+5.712

1'36.868

   183.590
22 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes

+6.220

1'37.376

   182.632
Guarda i risultati completi

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Mercedes: Antonelli boccia l'ala anteriore sperimentale, ma insiste con la nuova aero della W17
Prossimo Articolo F1 | Leclerc amareggiato: "Da qualche gara abbiamo perso performance, non siamo abbastanza veloci per lottare"

Top Comments
More from
Giacomo Rauli

F1 | Caos SQ1, la FIA spiega: è stato un errore umano a causare il malfunzionamento dell'Overtake Mode

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Caos SQ1, la FIA spiega: è stato un errore umano a causare il malfunzionamento dell'Overtake Mode

F1 | Antonelli, il pacchetto nuovo ancora non va: "Macchina molto difficile e imprevedibile. Sarà un weekend duro"

Formula 1
Formula 1
Singapore
F1 | Antonelli, il pacchetto nuovo ancora non va: "Macchina molto difficile e imprevedibile. Sarà un weekend duro"

F1 | Pirelli: ecco le mescole per i GP di Stati Uniti, Messico e Brasile

Formula 1
Formula 1
Stati Uniti
F1 | Pirelli: ecco le mescole per i GP di Stati Uniti, Messico e Brasile

Ultime notizie

F1 | Red Bull, Verstappen rischia la pole per due ore. Poi arriva l'assoluzione

Formula 1
F1 Formula 1
Singapore
F1 | Red Bull, Verstappen rischia la pole per due ore. Poi arriva l'assoluzione

F1 | Mercedes, il confronto tra le due W17 presenta il conto: Antonelli paga la scelta

Formula 1
F1 Formula 1
Singapore
F1 | Mercedes, il confronto tra le due W17 presenta il conto: Antonelli paga la scelta

F1 | Hamilton: "Con la soft non avevo grip dietro. Fare un solo giro è stata una scelta sbagliata, ma l'ho deciso io"

Formula 1
F1 Formula 1
Singapore
F1 | Hamilton: "Con la soft non avevo grip dietro. Fare un solo giro è stata una scelta sbagliata, ma l'ho deciso io"

F1 | Caos SQ1, la FIA spiega: è stato un errore umano a causare il malfunzionamento dell'Overtake Mode

Formula 1
F1 Formula 1
Singapore
F1 | Caos SQ1, la FIA spiega: è stato un errore umano a causare il malfunzionamento dell'Overtake Mode