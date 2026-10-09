F1 | Leclerc amareggiato: "Da qualche gara abbiamo perso performance, non siamo abbastanza veloci per lottare"

Durante l’ultimo anno, spesso in casa Ferrari si sono visti due umori profondamente diversi tra la prima e la seconda parte di un weekend sprint. Una più pessimista e una più sorridere, a seconda di quale sia stata l’evoluzione del fine settimana, perché già altre volte era capitato di partire male e poi recuperare oltre le aspettative modificando il setup nel momento in cui riapriva il parco chiuso.

Per il momento, però, lo sguardo e le parole di Charles Leclerc dopo la qualifica sprint sembrano meno propositive del solito, con quella sensazione che alla SF-26 manchi ormai qualcosa in termini di passo puro per riuscire a duellare con i rivali, come aveva già ben lasciato intendere a Baku. Certo, leggendo i dati appare chiaro come il problema di fondo nasca sui rettilinei, ma le parole di Leclerc sono più ampie.

Se a inizio anno c’era un chiaro vantaggio su McLaren e Red Bull in percorrenza di curva, il deciso passo in avanti fatto dai rivali durante il corso della stagione ha fatto sì che il margine a disposizione della SF-26 si sia ridotto sempre di più, al punto che non è più sufficiente per compensare quando perso lungo i rettilinei, sebbene qui siano molto brevi.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Clive Mason / Getty Images

A Singapore ciò si quantifica con un distacco di oltre tre decimi dalla RB22 che nasce solo in quei tratti, ma l’aspetto curioso è che non è necessariamente qualcosa che si presenta solo in termini di velocità di punta, a più in allungo, soprattutto prima della staccata di curva 7. In allungo la Rossa arriva anche ad accusare 6 km/h di differenza, mentre nella parte finale dell’allungo quel gap si assottiglia a 2 km/h.

Ciò vuol dire che c’è un modo diverso di usare nell’energia in fase di allungo. Bisogna tenere infatti ben a mente che qui a Singapore la FIA ha approvato mappe differenti per contenere la velocità in rettilineo, con la potenza dell’MGU-K che inizia a calare molto prima rispetto ad altri circuiti per una questione di sicurezza in base a dei parametri stabiliti dalla Federazione.

Leclerc aveva chiuso al comando la Q2, con Lewis Hamilton immediatamente alle sue spalle, ma poi in Q3 non è arrivato un salto pari a quello dei rivali, che hanno trovato qualcosa in più, inclusa proprio Red Bull, che in realtà non aveva provato la soft in F1 ed è rimasta per certi versi anche sorpresa di quanto grip offrisse in più la mescola più tenera.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Secondo Leclerc, la Rossa ha guadagnato quanto si attendeva. Il problema è che, come evidenzia ormai da diversi appuntamenti, alla SF-26 manca semplicemente performance pura per lottare con gli altri a livello complessivo. Quando guadagnato nel tratto guidato del secondo settore e nelle curve più lente, infatti, non è sufficiente per compensare quanto perso altrove.

“Abbiamo guadagnato il tempo che avremmo dovuto guadagnare. Gli altri hanno seguito un piano un po’ differente, penso abbiano fatto due giri per raffreddare la gomma, noi ne abbiamo fatto solo uno, ma non deve essere una scusa. Il nostro passo, da tre o quattro gare, abbiamo perso un po’ di performance pura, non siamo abbastanza veloci per lottare con gli altri per il momento”, ha detto Leclerc.

Difficilmente il monegasco oggi avrebbe potuto estrarre qualcosa in più dalla sua vettura, con il pilota del Cavallino davvero vicino al limite, al punto che anche Hamilton ha chiuso abbastanza distante con un giro non proprio ideale.

Tuttavia, cercando il lato positivo, Leclerc è convinto che ci sia la chance per domani di compiere un passo in avanti quando riaprirà il parco chiuso per provare a lottare per la pole, anche se il timore è che quanto trovato magari nel guidato con affinamenti di setup non possa essere sufficiente per ribaltare la situazione se il gap sui rettilinei resta così ampio, per cui servirà lavorare su più fronti.

“Ma penso che ci sia del potenziale nella vettura, magari domani con qualche affinamento possiamo magari essere lì a lottare per la pole, non siamo messi così male, ma ci manca qualcosina. Per la sprint il terzo posto non è una brutta posizione da cui partire, ma su un tracciato così vuoi partire dalla pole. Riuscire a fare dei sorpassi qui sarà molto difficile, ma oggi è solo la sprint race, domani dovremo fare meglio in qualifica”.