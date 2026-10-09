F1 | Hamilton: "Con la soft non avevo grip dietro. Fare un solo giro è stata una scelta sbagliata, ma l'ho deciso io"

Se si fermasse la classifica alla fine della Q2, in Ferrari ci sarebbero tanti motivi per sorridere, con Lewis Hamilton in seconda posizione e Charles Leclerc al comando in quella che sarebbe stata una prima fila tutta Rossa. Invece, il passaggio all’ultima manche ha lasciato l’amaro in bocca, perché nel momento in cui si è passati alla soft, gli avversari hanno compiuto un salto in avanti più ampio, portandosi avanti.

Così, da quella che poteva essere una prima fila con i colori del Cavallino, si è passati a una terza e una sesta posizione che lascia più dubbi che certezze, perché gran parte del tempo, soprattutto con Leclerc, è stato perso sui rettilinei, mentre con Hamilton a pesare è stato soprattutto un bilanciamento che non ha funzionato, non tanto per una questione aerodinamica, ma di preparazione delle gomme.

Durante l’ultimo tentativo la Rossa ha seguito un piano differente rispetto agli avversari. Mentre Leclerc ha effettuato due tentativi, ma con un solo giro per far raffreddare le coperture tra i due run, al contrario Hamilton è rientrato in pista più tardi, avendo un solo giro a disposizione in cui trovare subito il tempo. Una scelta di cui Lewis si è preso la responsabilità, anche se nel caso di Max Verstappen effettuare un solo tentativo è stato comunque sufficiente per conquistare la pole.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

C’è anche un aspetto curioso: proprio all’inizio di quel giro, durante le prime tre curve, il suo ingegnere di pista ha aperto la radio per suggerirgli di restare davanti alle altre vetture, infastidendolo, tanto che il britannico ha poi menzionato questo aspetto al termine del suo tentativo. Tuttavia, al di là di quel tema, nella mancanza di performance del sette volte iridato pesa soprattutto un sovrasterzo inatteso.

Mentre con la media si era trovato più a suo agio, al contrario qualcosa non ha funzionato con la soft, in maniera abbastanza strana, perché la Ferrari era stato uno dei pochi team a provarla durante la FP1, per quanto le condizioni fossero differenti da quelle poi trovate in qualifica.

“Sembrava andare tutto bene in Q1 e Q2, poi abbiamo seguito un programma di lavoro leggermente diverso rispetto agli altri. È stata una mia scelta e credo che abbiamo sbagliato. Alla fine, però, la macchina era molto sovrasterzante in quel giro”, ha commentato Hamilton al termine delle qualifiche, sottolineando come la macchina scivolasse al posteriore.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Hamilton si è così ritrovato con una vettura molto puntata sull’anteriore e ballerina al retrotreno. In quelle condizioni si fatica soprattutto in fase di trazione e nelle curve in appoggio, per cui non deve sorprendere che la maggior parte del tempo perso dal britannico dal compagno di squadra nasca nel secondo settore e nell’impostazione dell’ultima curva, dove la vettura tendeva a scivolare.

“Non so se le gomme posteriori non fossero ancora nella giusta finestra di temperatura oppure se si fossero surriscaldate. È difficile dirlo, ma il sovrasterzo era davvero molto brusco e improvviso, e nel complesso non è stato un buon giro”.

“Con le gomme medie la macchina andava bene. Con le soft, invece, era molto diversa. C'era tanto grip, ma soltanto all'anteriore e niente al posteriore. Potrebbe essere una questione di bilanciamento, ma alla fine è andata così. Ovviamente avevo il passo nelle prime due sessioni e poi, all'improvviso, non sono più riuscito a tirarlo fuori. Per qualche motivo non avevo aderenza al posteriore in quell'ultimo giro, quindi è andata come è andata”.