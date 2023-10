F1 | Meignan in Alpine: anche Audi e Honda cercano i ferraristi

È solo la punta dell’iceberg, ma in Ferrari è iniziata una fase di grande cambiamento che dovrebbe modificare l’assetto tecnico della squadra di Maranello. L’Alpine ha ufficializzato che Eric Meignan è il nuovo direttore tecnico nell’area della power unit a Viry Chatillon. Dopo quattro anni a Maranello, dove era capo dipartimento dei motori, Eric ha concluso il previsto periodo di gardening leave e da circa un mese è attivo nella sua nuova mansione che lo vedrà impegnato per lo più nella definizione della power unit 2026.

Photo by: FIA Pool Bruno Famin, dirige l'Alpine e ha scelto Meignan come capo dei motori a Vry Chatillon

La Scuderia perde un tecnico di grande esperienza perché in precedenza era stato una figura importante anche dello staff di Brixworth, vale a dire la casa dei motori della Stella che è Mercedes High Performance Powertrains. Il francese che si è formato alla Peugeot (dove c’era l’attuale team principal Alpine, Bruno Famin) ha acquisito molta esperienza in diverse realtà motoristiche (Cosworth, Mecachrome) e sarà il tecnico che avrà il compito di ridisegnare un reparto che finora non è stato eccellente, visto che il motore Renault E-Tech R23 è ritenuto il meno potente del Circus.

L’uscita di Meignan dà il via al… porte aperte a Maranello: sono una decina le figure che sono in partenza dalla Gestione Sportiva e, in particolare, Audi e Honda starebbero puntando degli specialisti nell’area della combustione dei 6 cilindri che verrebbero allettati da offerte economiche molto interessanti.

Photo by: Franco Nugnes Gualtieri con il capo della comunicazione della Scuderia, Boccafogli: a Maranello si temono molte uscite di motoristi

Si parla di ruoli anche di spicco, ma non ci sono anticipazioni sui nomi del personale di Enrico Gualtieri che è in uscita. Fred Vasseur non sembra turbato dal turn-over, perché il team principal del Cavallino sotto sotto sta ridisegnando lo scenario tecnico sotto i due Enrico (Cardile, capo del telaio e Gualtieri, capo dei motori).

Entro fine anno arriveranno importanti rinforzi sia nell’area telaio, sia nello staff aerodinamico che motoristico, in attesa che nel 2024 si sblocchino personaggi come Loic Serra, il transalpino che è a capo dello sviluppo della Mercedes. Insomma sono in corso le grandi manovre in un ambito molto complicato dove ci sono due Costruttori che stanno dragando delle risorse in campo motoristico (Audi aveva prosciugato un buon numero di ingegneri della Mercedes, mentre adesso sembra il turno della Ferrari, tornata in auge con lo 066/10) e con i vincoli del gardening che rende molto differiti nel tempo gli spostamenti dei tecnici.