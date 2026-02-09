F1 | McLaren svela la livrea della MCL40 di Norris e Piastri

McLaren riparte dalla MCL40. Il team campione del mondo in carica Costruttori e Piloti di Formula 1 ha dato il via alla sua stagione 2026 in modo ufficiale con la presentazione della livrea che le monoposto britanniche adotteranno a partire dai test pre-stagionali di Sakhir, in Bahrain.

Nessuna novità rilevante per quanto riguarda la livrea. Papaya e nero carbonio dominano la scocca della MCL40, sebbene l'arancione sembri più presente rispetto agli ultimi anni, soprattutto all'anteriore. Nel posteriore, invece, c'è una striscia diagonale che taglia l'arancione sul cofano motore, ma il nero è presente anche nel grande airbox che serve a raffreddare le componenti poste sopra la power unit.

Livrea McLaren MCL40 Foto di: McLaren

La monoposto affidata al campione del mondo in carica Lando Norris e a Oscar Piastri ha già esordito in pista, allo Shakedown del Montmelò andato in scena al termine del mese di gennaio al Circuit de Barcelona-Catalunya.

McLaren ha sfruttato gli ultimi 3 giorni dei 5 a disposizione per girare, incontrando qualche problema nel primo. Nei due successivi, invece, il team diretto da Andrea Stella ha girato con maggiore continuità, ma lavorando soprattutto a livello di sistemi a aerodinamica per raccogliere dati e capire meglio la correlazione tra pista e simulatore.

Livrea McLaren MCL40 Foto di: McLaren

A poco meno di 48 ore dal via dei primi test del Bahrain, McLaren ha fatto cadere i veli dalla versione definitiva della livrea 2026 e questa esordirà domani nel primo filming day che i campioni del mondo faranno quest'anno.

Per fare i 200 chilometri messi a disposizione per le riprese commerciali la MCL40 entrerà in pista domattina con Lando Norris in pista a Sakhir, già vestita della nuova livrea dopo aver corso totalmente in nero a Barcellona. Al pomeriggio, invece, l'iridato 2025 lascerà il volante a Oscar Piastri.

Livrea McLaren MCL40 Foto di: McLaren

Il giorno successivo, McLaren inizierà i test a Sakhir con Oscar Piastri che avrà tutto il giorno per girare. Quello successivo sarà tutto dedicato a Lando Norris, mentre nel terzo i due si divideranno con Norris che girerà al mattino e Piastri al pomeriggio.

L'obiettivo della McLaren è chiaro: essere tra i contendenti per vincere gran premi e titoli, possibilmente avendo le prestazioni adeguate per poterli difendere. La coppia piloti è rodata, forte e pronta. I due veri punti di domanda di questo inizio di stagione riguardano lo stato di forma mentale di Oscar Piastri e la gestione dei due piloti, le papaya rules e di come il team vorrà gestirli sin dalle prime battute.