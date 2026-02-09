Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | Norris: "Come saranno le gare quest'anno? Mi attendo più caos e sorpassi yo-yo"

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya Test Pre-stagionali
F1 | Norris: "Come saranno le gare quest'anno? Mi attendo più caos e sorpassi yo-yo"

Michelotto e Paul nuovi piloti ufficiali Lamborghini GT3

GT
GT
Michelotto e Paul nuovi piloti ufficiali Lamborghini GT3

MotoGP | Perché Toprak Razgatlioglu va più lento di quanto immaginasse

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Perché Toprak Razgatlioglu va più lento di quanto immaginasse

WEC | Definiti tutti gli invitati alla 24h di Le Mans 2026, ecco l'elenco

Le Mans
Le Mans
24h di Le Mans
WEC | Definiti tutti gli invitati alla 24h di Le Mans 2026, ecco l'elenco

F1 | Esclusivo: scopriamo RaceWatch, il "cervello digitale" che guida le decisioni della FIA

Formula 1
Formula 1
F1 | Esclusivo: scopriamo RaceWatch, il "cervello digitale" che guida le decisioni della FIA

Cadillac rompe gli schemi: svelata la livrea asimmetrica per il suo debutto in F1

Formula 1
Formula 1
Presentazione Cadillac
Cadillac rompe gli schemi: svelata la livrea asimmetrica per il suo debutto in F1

ALMS | DKR trionfa in Gara 2 ad Abu Dhabi, Crowdstrike e Ferrari-Kessel Campioni

Asian Le Mans
Asian Le Mans
4h di Abu Dhabi
ALMS | DKR trionfa in Gara 2 ad Abu Dhabi, Crowdstrike e Ferrari-Kessel Campioni

Mazda MX-5 in inverno: voi la staccate l’ASSICURAZIONE?

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Mazda MX-5 in inverno: voi la staccate l’ASSICURAZIONE?
Ultime notizie
Formula 1 Presentazione Cadillac

Cadillac rompe gli schemi: svelata la livrea asimmetrica per il suo debutto in F1

Durante il Super Bowl, la squadra statunitense ha svelato la livrea che userà durante la stagione 2026 per il suo debutto in F1, richiamando ambizioni... lunari. La vettura presenta uno schema asimmetrico, dato che sarà bianca su un alto e nera sull'altro. Al volante ci saranno Valtteri Bottas e Sergio Perez.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Pubblicato:
Aggiungi come fonte preferita
Presentazione livrea Cadillac F1

Presentazione livrea Cadillac F1

Foto di: Cadillac Communications

“Abbiamo scelto di andare sulla Luna. Abbiamo scelto di andare sulla Luna in questo decennio e di fare le altre cose, non perché sono facili, ma perché sono difficili…”. Cadillac ha scelto di aprire la propria avventura in Formula 1 richiamando le parole di John F. Kennedy sul viaggio verso la Luna, simbolo di una sfida ambiziosa e visionaria.

Un percorso che parte davvero da zero, una scalata che richiede tempo, metodo e ostinazione, perché ciò che attende Cadillac è una sfida nel senso più pieno del termine. E, in un certo modo, quel richiamo alla Luna ritorna anche nella livrea asimmetrica mostrata durante il Super Bowl: un gioco visivo la parte visibile e quella nascosta del nostro satellite.

La monoposto del marchio americano, il cui nome non è ancora stato rivelato, correrà con una livrea “a due facce”: il lato sinistro in un bianco tendente al grigio, il destro completamente nero. Un’impostazione che richiama inevitabilmente la BAR del 1999, con il suo celebre contrasto tra rosso e bianco da una parte e blu e giallo dall’altra, nato per conciliare esigenze di sponsorizzazione diverse.

Presentazione livrea Cadillac F1

Presentazione livrea Cadillac F1

Foto di: Cadillac Communications

Pochi partner sono visibili sulla livrea per ora, anche perché Cadillac ha scelto di presentarsi senza un title sponsor. Sulle pance compare TWG, azienda proprietaria del team, mentre il logo IFS sulle paratie dell’ala posteriore rimanda a una società svedese di software. Non mancano gli sponsor legati ai piloti, tra cui Claro, storico partner di Sergio Pérez. Sul muso, infine, trova spazio anche il marchio di abbigliamento Tommy Hilfiger, insieme ad altri loghi minori.

“Questa livrea rappresenta molto più di uno schema di colori; rappresenta chi siamo e ciò che portiamo in Formula 1. Ogni dettaglio è intenzionale: audace, moderno e inequivocabilmente americano, pur rispettando l’eredità e la precisione che definiscono questo sport”, ha dichiarato il CEO Dan Towriss.

“Scegliere di rivelare la nostra prima livrea da gara durante il Super Bowl e nel cuore di Times Square è un modo per presentare la nostra identità al mondo, all’intersezione tra prestazioni, cultura e intrattenimento, e per connetterci con i tifosi ben oltre il paddock”.

Sia Perez sia il compagno di squadra Valtteri Bottas tornano in griglia questa stagione dopo aver trascorso il 2025 fermi senza correre. Insieme hanno raccolto 16 vittorie, 23 pole position e un totale impressionante di 106 podi, con il finlandese autore della maggior parte di questi risultati nei cinque anni vissuti in Mercedes. Ora per entrambi si apre una nuova avventura.

Livrea Cadillac F1

Fotogallery F1 | La livrea a due facce di Cadillac per la stagione 2026
Livrea Cadillac F1

Fotogallery F1 | La livrea a due facce di Cadillac per la stagione 2026
Lancio della Cadillac F1

Fotogallery F1 | La livrea a due facce di Cadillac per la stagione 2026
Livrea Cadillac F1

Fotogallery F1 | La livrea a due facce di Cadillac per la stagione 2026
Livrea Cadillac F1

Fotogallery F1 | La livrea a due facce di Cadillac per la stagione 2026
Livrea Cadillac F1

Fotogallery F1 | La livrea a due facce di Cadillac per la stagione 2026
Livrea Cadillac F1

Fotogallery F1 | La livrea a due facce di Cadillac per la stagione 2026
Livrea Cadillac F1

Fotogallery F1 | La livrea a due facce di Cadillac per la stagione 2026
Livrea Cadillac F1

Fotogallery F1 | La livrea a due facce di Cadillac per la stagione 2026
Livrea Cadillac F1

Fotogallery F1 | La livrea a due facce di Cadillac per la stagione 2026
Livrea Cadillac F1

Fotogallery F1 | La livrea a due facce di Cadillac per la stagione 2026
Livrea Cadillac F1

Fotogallery F1 | La livrea a due facce di Cadillac per la stagione 2026
Livrea Cadillac F1

Fotogallery F1 | La livrea a due facce di Cadillac per la stagione 2026
Livrea Cadillac F1

Fotogallery F1 | La livrea a due facce di Cadillac per la stagione 2026
Livrea Cadillac F1

Fotogallery F1 | La livrea a due facce di Cadillac per la stagione 2026
Livrea Cadillac F1

Fotogallery F1 | La livrea a due facce di Cadillac per la stagione 2026
Livrea Cadillac F1

Fotogallery F1 | La livrea a due facce di Cadillac per la stagione 2026
Livrea Cadillac F1

Fotogallery F1 | La livrea a due facce di Cadillac per la stagione 2026
Livrea Cadillac F1

Fotogallery F1 | La livrea a due facce di Cadillac per la stagione 2026
Lancio della Cadillac F1

Fotogallery F1 | La livrea a due facce di Cadillac per la stagione 2026
Livrea Cadillac F1

Fotogallery F1 | La livrea a due facce di Cadillac per la stagione 2026
Livrea Cadillac F1

Fotogallery F1 | La livrea a due facce di Cadillac per la stagione 2026
Lancio della Cadillac F1

Fotogallery F1 | La livrea a due facce di Cadillac per la stagione 2026
Formula 1
23


 

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Caso motori: il cambio di fronte Red Bull mira a ridurre il vantaggio della Mercedes?

Top Comments

More from
Gianluca D'Alessandro

F1 | Esclusivo: scopriamo RaceWatch, il "cervello digitale" che guida le decisioni della FIA

Formula 1
Formula 1
F1 | Esclusivo: scopriamo RaceWatch, il "cervello digitale" che guida le decisioni della FIA

F1 | Alcuni team temono una modalità sorpasso meno efficace del vecchio DRS, ma sarà così?

Formula 1
Formula 1
Presentazione Cadillac
F1 | Alcuni team temono una modalità sorpasso meno efficace del vecchio DRS, ma sarà così?

FE | Nuova filosofia per la Gen4: ecco le differenze tra i pacchetti a basso e alto carico

Formula E
Formula E
Jeddah ePrix I
FE | Nuova filosofia per la Gen4: ecco le differenze tra i pacchetti a basso e alto carico
More from
Cadillac F1

F1 | Cadillac e Mercedes: tornano i fili di lana per studiare la nuova aerodinamica

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya Test Pre-stagionali
F1 | Cadillac e Mercedes: tornano i fili di lana per studiare la nuova aerodinamica

IMSA | Daytona, 6a Ora: Porsche-Penske davanti a JDC-Miller

IMSA
IMSA
24h di Daytona
IMSA | Daytona, 6a Ora: Porsche-Penske davanti a JDC-Miller

F1 | Cadillac F1: già la vettura sperimentale mostra un... carattere diverso

Formula 1
Formula 1
F1 | Cadillac F1: già la vettura sperimentale mostra un... carattere diverso

Ultime notizie

F1 | Norris: "Come saranno le gare quest'anno? Mi attendo più caos e sorpassi yo-yo"

Formula 1
F1 Formula 1
Barcelona-Catalunya Test Pre-stagionali
F1 | Norris: "Come saranno le gare quest'anno? Mi attendo più caos e sorpassi yo-yo"

Michelotto e Paul nuovi piloti ufficiali Lamborghini GT3

GT
GT GT
Michelotto e Paul nuovi piloti ufficiali Lamborghini GT3

MotoGP | Perché Toprak Razgatlioglu va più lento di quanto immaginasse

MotoGP
MtGP MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Perché Toprak Razgatlioglu va più lento di quanto immaginasse

WEC | Definiti tutti gli invitati alla 24h di Le Mans 2026, ecco l'elenco

Le Mans
LM24 Le Mans
24h di Le Mans
WEC | Definiti tutti gli invitati alla 24h di Le Mans 2026, ecco l'elenco