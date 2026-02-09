Cadillac rompe gli schemi: svelata la livrea asimmetrica per il suo debutto in F1

“Abbiamo scelto di andare sulla Luna. Abbiamo scelto di andare sulla Luna in questo decennio e di fare le altre cose, non perché sono facili, ma perché sono difficili…”. Cadillac ha scelto di aprire la propria avventura in Formula 1 richiamando le parole di John F. Kennedy sul viaggio verso la Luna, simbolo di una sfida ambiziosa e visionaria.

Un percorso che parte davvero da zero, una scalata che richiede tempo, metodo e ostinazione, perché ciò che attende Cadillac è una sfida nel senso più pieno del termine. E, in un certo modo, quel richiamo alla Luna ritorna anche nella livrea asimmetrica mostrata durante il Super Bowl: un gioco visivo la parte visibile e quella nascosta del nostro satellite.

La monoposto del marchio americano, il cui nome non è ancora stato rivelato, correrà con una livrea “a due facce”: il lato sinistro in un bianco tendente al grigio, il destro completamente nero. Un’impostazione che richiama inevitabilmente la BAR del 1999, con il suo celebre contrasto tra rosso e bianco da una parte e blu e giallo dall’altra, nato per conciliare esigenze di sponsorizzazione diverse.

Presentazione livrea Cadillac F1 Foto di: Cadillac Communications

Pochi partner sono visibili sulla livrea per ora, anche perché Cadillac ha scelto di presentarsi senza un title sponsor. Sulle pance compare TWG, azienda proprietaria del team, mentre il logo IFS sulle paratie dell’ala posteriore rimanda a una società svedese di software. Non mancano gli sponsor legati ai piloti, tra cui Claro, storico partner di Sergio Pérez. Sul muso, infine, trova spazio anche il marchio di abbigliamento Tommy Hilfiger, insieme ad altri loghi minori.

“Questa livrea rappresenta molto più di uno schema di colori; rappresenta chi siamo e ciò che portiamo in Formula 1. Ogni dettaglio è intenzionale: audace, moderno e inequivocabilmente americano, pur rispettando l’eredità e la precisione che definiscono questo sport”, ha dichiarato il CEO Dan Towriss.

“Scegliere di rivelare la nostra prima livrea da gara durante il Super Bowl e nel cuore di Times Square è un modo per presentare la nostra identità al mondo, all’intersezione tra prestazioni, cultura e intrattenimento, e per connetterci con i tifosi ben oltre il paddock”.

Sia Perez sia il compagno di squadra Valtteri Bottas tornano in griglia questa stagione dopo aver trascorso il 2025 fermi senza correre. Insieme hanno raccolto 16 vittorie, 23 pole position e un totale impressionante di 106 podi, con il finlandese autore della maggior parte di questi risultati nei cinque anni vissuti in Mercedes. Ora per entrambi si apre una nuova avventura.



