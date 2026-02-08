F1 | 2026: le novità aerodinamiche e tecniche spiegate dal Chief Designer di Racing Bulls
Il regolamento 2026 sta già cambiando il modo di pensare e progettare una Formula 1. Ne parliamo in questo nuovo video insieme a Paolo Marabini, Chief Designer di Racing Bulls, entrando nel cuore delle scelte tecniche che definiranno il futuro delle monoposto.
