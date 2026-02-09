F1 | Norris: "Come saranno le gare quest'anno? Mi attendo più caos e sorpassi yo-yo"

I piloti di Formula 1 hanno assaggiato per la prima volta le monoposto 2026 nello shakedown di Barcellona della scorsa settimana, e l’esperienza ha lasciato Lando Norris della McLaren con la sensazione che alcuni elementi del nuovo regolamento possano generare “gare più caotiche”.

La F1 sta introducendo un ampio pacchetto di nuove norme per favorire gare più ravvicinate e sostenibili. Le monoposto di quest’anno saranno più corte, strette e leggere, mentre le power unit adotteranno una ripartizione quasi 50:50 tra potenza elettrica e motore a combustione, con l'aggiunta della modalità sorpasso per compensare la perdita del DRS quest'anno.

Sebbene lo shakedown di Barcellona non abbia offerto una vera occasione per i piloti di gareggiare, ha comunque fornito un primo assaggio di come queste nuove soluzioni potrebbero influenzare l’azione in pista. Interpellato sulle sue sensazioni con le nuove tecnologie, Norris ha avvertito che potrebbero introdurre un ulteriore elemento di caos nei weekend di gara.

“Potrete vedere quasi più caotiche, a seconda di quando la gente usa il pulsante del boost. Perché ci sono molti rettilinei e punti, anche a Barcellona, dove normalmente non usi molto la batteria, ad esempio tra Curva 5 e Curva 7. Ma se usi il boost, guadagni un buon numero di cavalli e puoi superare qualcuno in Curva 7, cosa che prima non avreste mai visto".

“L’unica cosa è che poi sei fregato fino a Curva 10. Ma sarai in grado di mettere gli altri in posizioni diverse e creare battaglie potenzialmente migliori rispetto al passato. E penso che questo sia probabilmente un bene, una cosa positiva".

Lando Norris, McLaren Photo by: Formula 1

L’attivazione dell’Overtake Mode o del Boost Mode modifica le prestazioni della power unit, portandola al massimo della potenza oppure richiamando una configurazione preimpostata dal team. Il Boost Mode può essere utilizzato tanto in attacco quanto in difesa, a condizione che il pilota disponga di sufficiente energia elettrica nella batteria.

“Potresti vedere qualcuno sorpassare, e magari non perché sia molto più veloce, ma semplicemente perché può farlo. Ma poi [quel pilota] pagherà la conseguenza per un giro o due, cercando di recuperare la batteria nel modo corretto".

“Appena vieni sorpassato e ti ritrovi dietro un’altra vettura, quello è un momento cruciale, perché potrai guadagnare cinque, dieci km/h in più sul rettilineo, che in un certo senso è quasi come il DRS".

“Quindi sì, vedrete più gare effetto yo-yo, più manovre con velocità extra, ma poi quel pilota potrebbe dover difendersi più di quanto visto in passato, e questo creerà più caos, che per voi da casa è fantastico".

L’impatto reale di questa nuova tecnologia resta da verificare, ma Norris ritiene che i team sperimenteranno molto di più nei prossimi test in Bahrain, in programma dall’11 al 13 e dal 18 al 20 febbraio. Dopodiché, la vera prova arriverà al primo GP della stagione in Australia, al via il 6 marzo.