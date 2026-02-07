Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

Lotus Eletre (2026), perché comprarla e perché no

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Lotus Eletre (2026), perché comprarla e perché no

Fotogallery MotoGP | La grande presentazione della stagione 2026 a Kuala Lumpur

MotoGP
MotoGP
Presentazione MotoGP 2026
Fotogallery MotoGP | La grande presentazione della stagione 2026 a Kuala Lumpur

FE | Nuova filosofia per la Gen4: ecco le differenze tra i pacchetti a basso e alto carico

Formula E
Formula E
Jeddah ePrix I
FE | Nuova filosofia per la Gen4: ecco le differenze tra i pacchetti a basso e alto carico

Dakar | Carlos Sainz ed il suo navigatore Lucas Cruz si separano dopo un'era storica

Dakar
Dakar
Dakar | Carlos Sainz ed il suo navigatore Lucas Cruz si separano dopo un'era storica

ALMS | Crowdstrike-APR vince Gara 1 di Abu Dhabi, amarezza per Cetilar

Asian Le Mans
Asian Le Mans
4h di Abu Dhabi
ALMS | Crowdstrike-APR vince Gara 1 di Abu Dhabi, amarezza per Cetilar

MotoGP | Yamaha assicura che Quartararo tornerà nei test in Thailandia

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Yamaha assicura che Quartararo tornerà nei test in Thailandia

MotoGP | Ecco com'è stato il grande evento di lancio della stagione 2026 a Kuala Lumpur

MotoGP
MotoGP
Presentazione MotoGP 2026
MotoGP | Ecco com'è stato il grande evento di lancio della stagione 2026 a Kuala Lumpur

MotoGP | Di Giannantonio sorride: "Sono nel posto giusto e nel momento giusto"

MotoGP
MotoGP
Test a Sepang
MotoGP | Di Giannantonio sorride: "Sono nel posto giusto e nel momento giusto"
Analisi
Formula 1

F1 | Ghini: "Come cambierà la professione pilota?"

Nelle molte complessità che ci sono in questa Formula 1, in che modo riusciranno ad adattarsi i piloti? Scopriamolo in compagnia di Franco Nugnes e Antonio Ghini in questa nuova puntata del Candido.

Franco Nugnes Antonio Ghini
Pubblicato:
Aggiungi come fonte preferita

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | McLaren, la MCL40 convince, ma: "E' stato come costruire un aereo in volo"
Prossimo Articolo F1 | Le nuove PU cambiano le partenze: perché scattare bene sarà molto più complicato

Top Comments

More from
Franco Nugnes

F1 | Caso motori: il PUAC propone una soluzione condivisa, ma servirà tempo

Formula 1
Formula 1
F1 | Caso motori: il PUAC propone una soluzione condivisa, ma servirà tempo

Tecnica F1 | Haas VF-26: l'anima resta Ferrari ma l'abito è diverso

Formula 1
Formula 1
Tecnica F1 | Haas VF-26: l'anima resta Ferrari ma l'abito è diverso

F1 | Ceccarelli: "Antonelli ci crede, beata la sua incoscienza di pilota giovane"

Formula 1
Formula 1
F1 | Ceccarelli: "Antonelli ci crede, beata la sua incoscienza di pilota giovane"

Ultime notizie

Lotus Eletre (2026), perché comprarla e perché no

Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
Lotus Eletre (2026), perché comprarla e perché no

Fotogallery MotoGP | La grande presentazione della stagione 2026 a Kuala Lumpur

MotoGP
MtGP MotoGP
Presentazione MotoGP 2026
Fotogallery MotoGP | La grande presentazione della stagione 2026 a Kuala Lumpur

FE | Nuova filosofia per la Gen4: ecco le differenze tra i pacchetti a basso e alto carico

Formula E
FE Formula E
Jeddah ePrix I
FE | Nuova filosofia per la Gen4: ecco le differenze tra i pacchetti a basso e alto carico

Dakar | Carlos Sainz ed il suo navigatore Lucas Cruz si separano dopo un'era storica

Dakar
DAKR Dakar
Dakar | Carlos Sainz ed il suo navigatore Lucas Cruz si separano dopo un'era storica