F1 | Marko: "L'errore di Max in curva 16 è costato il secondo posto"

Red Bull in sordina, ma l'errore di Lando Norris nelle qualifiche del Gran Premio d'Azerbaijan ha cambiato tutto. Max Verstappen sarà costretto a partire dalla terza fila, ma con Lando Norris eliminato addirittura nella Q1 delle qualifiche, la situazione per Red Bull si è fatta molto meno opprimente.

La RB20 oggi si è rivelata assai migliore rispetto a quella che i piloti hanno visto ieri. Un po' per via delle mappature più spinte, ma anche grazie a modifiche d'assetto che hanno permesso a Sergio Perez e Max Verstappen di essere più veloci.

Al termine delle Qualifiche di Baku, Helmut Marko ha parlato ai microfoni di ServusTV rivelando come i passi avanti fatti nella notte avrebbero permesso a Verstappen di partire in prima fila, accanto all'imprendibile poleman Charles Leclerc. Solo un errore in curva 16 ha impedito all'olandese di ottenere quel risultato.

"Abbiamo fatto grandi progressi rispetto a ieri. Ma c'è un aspetto fastidioso: Max, nel suo primi giro, ha perso 6 decimi in curva 16 e questi sarebbero stati sufficienti per centrare il secondo posto in Qualifica. Ma quando si commettono errori del genere...".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

"Nel secondo giro, Max non ha fatto niente di sbagliato, ma non aveva più quella velocità. Aveva gomme nuove, ma era troppo teso. La cosa che ci fa stare tranquilli è che ora, grazie a Dio, siamo tornati a essere veloci".

"Baku è una pista dove si può sorpassare, quindi il risultato di oggi non è troppo malvagio anche considerando la posizione di partenza di Lando Norris. Tuttavia, avremmo potuto essere in prima fila".

Nonostante il risultato deludente di oggi, Red Bull crede fermamente che domani il podio possa essere artigliato. Il passo gara di Verstappen induce il team di Milton Keynes a essere ottimista.

"la macchina è stata migliore da guidare. Max ha avuto problemi alla curva 16 per tutto il weekend. Ogni tanto ci sono curve in cui la macchina non funziona. Era la stessa cosa l'anno scorso. Ma poi, come ho detto, ha funzionato in Q2.

"E come ho detto: secondo i nostri calcoli, si trattava di almeno sei decimi. Quindi, questo ci avrebbe portato almeno in prima fila e con la velocità in gara e anche se si guida tatticamente in modo da non sovraccaricare le gomme, può farlo. Quindi, credo che otterremo sicuramente un podio", ha concluso Marko, questa volta ai microfoni di Sky Sport Germania.