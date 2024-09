F1 | Leclerc ancora super: "Amo Baku, il tempo è venuto naturale"

Charles Leclerc è in un momento magico, e la Ferrari in uno in cui può esprimere il suo meglio sia al sabato che alla domenica. La pole position ottenuta oggi a Baku dal pilota monegasco è la chiara fotografia di come la Rossa si trovi particolarmente bene su tracciati a basso carico aerodinamico, ma, rispetto a Monza, la pista azera presenta muri insidiosi che rendono la sfida molto più probante.

Leclerc, dal canto suo, non ha mai nascosto di amare Baku. Per lui è arrivata oggi la quarta pole di fila della carriera sulla pista dell'Azerbaijan e il mezzo secondo inflitto al compagno di squadra Carlos Sainz è la fotografia perfetta di una superiorità lampante, almeno sul giro secco.

"Questa è una delle mie piste preferite di tutta la stagione", ha ricordato Leclerc al termine delle Qualifiche. "Però l'inizio del fine settimana non è stato semplice a causa dell'incidente nelle Libere 1. Quello che è capitato non mi ha fatto perdere fiducia, perché sapevo già di avere un passo importante, però bisognava recuperare terreno e ritmo".

"Nelle Libere 2, invece, abbiamo perso altro tempo perché uno dei nuovi pezzi che abbiamo portato aveva qualcosa di sbagliato e anche in quel caso siamo dovuti rimanere fermi. E quel tempo non torna indietro, giri che non puoi recuperare. Non ero preoccupato, ma dovevamo recuperare sul lavoro da fare. Il passo c'è sempre stato".

A conferma del grande feeling di Leclerc con la pista sono arrivate le parole del fresco vincitore del Gran Premio d'Italia che, con naturalezza, ha spiegato come sia riuscito a estrapolare il tempo che gli è valso la pole.

"Oggi in Q3 ho cercato di restare più lontano possibile dai muri. Nell'ultimo tentativo, invece, ho spinto un po' di più e il tempo m'è venuto naturale. La macchina mi ha dato ottime sensazioni ed è fantastico essere ancora il pole".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Con Leclerc primo e Sainz terzo, la Ferrari potrebbe provare a gestire la corsa nel migliore dei modi, giocando 2 contro 1 nei confronti di Piastri per sfiancarlo e agguantare quello che potrebbe diventare il secondo successo consecutivo del 2024, il quarto della stagione dopo quelli ottenuti in Australia, Monaco e Monza.

"Credo che quello di oggi è il miglior risultato che potessimo sperare. La parte pari della griglia è quella con meno grip, dunque partire primo e terzo dovrebbe darci un piccolo vantaggio al via. Speriamo di poterci giocare le nostre gare per vincere. Sarà sicuramente una gara molto lunga. In passato avevamo macchine veloci sul giro secco, ma che in gara faticavano. Quest'anno abbiamo una macchina più forte in gara e possiamo farcela domani".

A Monza la Ferrari ha vinto grazie alle prestazioni, ma anche alla perfetta gestione gomme. Lo scenario dovrebbe ripetersi anche a Baku, nella gara di domani.

"Sicuramente la gestione delle gomme sarà un fattore molto importante anche domani. Lo è stato anche a Monza, però ogni gara bisogna resettare ed è quello che abbiamo fatto. Domani è un'altra gara, con problemi diversi. Ci sarà da gestire le gomme ma la situazione sarà diversa, le gomme saranno diverse rispetto a quelle di Monza. Dovremo adattarci anche a questo e faremo di tutto questa sera per essere pronti domani", ha concluso Leclerc.