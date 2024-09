F1 | Piastri: "Vittoria possibile, ma sicuramente la Ferrari non è lenta"

Più la McLaren avrebbe bisogno dell'apporto di Lando Norris per provare ad inseguire Max Verstappen nella caccia al titolo e più il suo pilota di riferimento assume le sembianze di Oscar Piastri. Mentre il britannico viveva una qualifca molto più che deludente a Baku, venendo eliminato nella Q1, l'australiano ha ribadito ancora una volta di essere ormai un top driver a tutti gli effetti.

Sul cittadino azero la MCL38 non è parsa brillante come nelle ultime uscite, ma Piastri è stato bravissimo a trovare il limite in una Q3 già di per sé complicata per il fatto che ci era arrivato con un solo set di gomme soft nuove. Oscar però ha saputo sfruttarlo al meglio, centrando una prima fila forse anche un pelo insperata ed inchinandosi solamente a quello che ormai è un vero e proprio maestro di Baku come Charles Leclerc, visto che per il ferrarista si tratta addirittura della quarta pole position consecutiva su questo tracciato.

Una volta entrato nel segmento decisivo della qualifica, il pilota della McLaren sentiva di non avere più niente da perdere ed ha attaccato con decisione, come confermato anche dal "bacio" che è arrivato a dare al muro alla curva 15. Nonostante il gap di oltre tre decimi da Leclerc, alla fine si è tolto la soddisfazione di negare una prima fila tutta Rossa alla Ferrari ed indirettamente ha aiutato anche Norris, visto che il leader iridato Verstappen non è andato oltre al sesto posto in griglia con la sua Red Bull.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Quando al parco chiuso gli è stato chiesto quale fosse la chiave con cui è riuscito a trovare questo bel passo avanti nell'ultimo tentativo, ha spiegato: "Mi sono avvicinato un po' di più al muro. Anzi, nell'ultimo giro sono arrivato anche troppo vicino per sfruttare al massimo la mia macchina. Questa è una pista che premia il rischio e nell'ultimo tentativo della Q3 avevo molto meno da perdere, quindi ho provato a sfruttare al massimo la macchina. Non sono riuscito ad esprimermi al meglio nella prima parte della qualifica, ma sono molto contento della mio Q3".

Partendo dalla prima fila, l'obiettivo per domani deve essere la vittoria, anche se le Ferrari non saranno semplici da battere: "Penso che da questa posizione di partenza sia possibile, però seguire chi ti precede è difficilissimo su questa pista e lo abbiamo visto anche ieri, quando devi seguire qualcuno è molto dura. Spero di avere un po' di aria pulita davanti a me, di pista sgombra, perché sarebbe molto buono per gestire la gara. Il nostro passo gara è buono, però sicuramente la Ferrari non è lenta", ha concluso.