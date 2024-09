F1 | Vasseur: "Serve fare il minimo indispensabile per vincere, non strafare"

La Ferrari continua a essere la vettura di riferimento dopo la vittoria ottenuta a Monza due settimane fa. La pole ottenuta oggi a Baku da Charles Leclerc e il terzo posto di Carlos Sainz mostrano come le SF-24 siano a loro agio su determinate tipologie di piste e questo è il momento del Cavallino Rampante.

Frédéric Vasseur è intervenuto ai microfoni di Sky Sport F1 per commentare le qualifiche del Gran Premio d'Azerbaijan andate in scena questo pomeriggio sul tracciato cittadino di Baku, consapevole che il risultato odierno porterà fiducia, ma dovrà rimanere in secondo piano. La gara è domani ed è domani che saranno assegnati i punti.

Vasseur, cosa pensa del risultato di oggi? Dà tanta fiducia in vista della gara di domani...

"Penso che dobbiamo goderci la pole. Ma la cosa importante è la gara di domani. Onestamente i distacchi che abbiamo dato oggi non contano, non è che domani facciano partire i rivali più da lontano. Questo significa che dovremo concentrarci solo su di noi. Abbiamo un passo competitivo sia sul giro secco che sulla simulazione gara. E' importante avere tutte e due le macchine davanti domani ma ci sono anche gli altri. La gara sarà difficile ma dovremo concentrarci su di noi".

Pole man Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, celebrates in Parc Ferme Foto di: Dom Romney / Motorsport Images

La Ferrari ha una grande occasione di vittoria a Baku. Questo la preoccupa?

"Non devo essere preoccupato, ma concentrato. E' vero che Charles ha una sorta di grande fiducia in se stesso che si vede particolarmente a Monaco e qui a Baku, e la cosa più importante è tenerla e tenerla sotto controllo. Non dobbiamo strafare, dobbiamo fare il minimo indispensabile. Credo che Charles sia in grado di tenere tutto sotto controllo. Sarà una gara lunga, ma sino a ora tutto bene. Abbiamo avuto sempre un passo gara migliore rispetto alla qualifica, dunque questo in vista di domani è molto positivo".

Con la pista così sporca e più lenta rispetto agli anni passati, la gestione gomme avrà un'importanza capitale anche qui a Baku?

"La pista è molto sperca e lo è dall'inizio del weekend. Siamo 2 secondi più lenti rispetto allo scorso anno ma il degrado è andato bene per tutti. Credo che le strategie saranno maggiormente dettate dall'ingresso della Safety Car più che dalle gomme".

Chi sarà il rivale più pericoloso per la Ferrari nella gara di domani?

"Non so chi sarà l'avversario per domani, perché il passo gara dimostra che tra i primi 4 team è molto piccolo. Noi sappiamo che il nostro passo gara è buono, questo significa che dobbiamo fare il nostro lavoro, mantenendo tutto sotto controllo".

La Ferrari ha 39 punti di distacco dalla Red Bull nel Mondiale Costruttori. Crede ancora nella vittoria del titolo?

"Non so quanti punti abbiamo di distacco da Red Bull nel Costruttori. Ma la cosa più importante è concentrarci giorno dopo giorno. Non dobbiamo commettere certi errori. La Mercedes è passata da due vittorie a fare un sesto e settimo posto alla gara successiva. Questo significa che può succedere a tutti. Dobbiamo fare buoni punti ovunque. Forse domani avremo l'opportunità di ridurre il distacco dalla Red Bull, ma concentriamoci su questa gara e non su altro".