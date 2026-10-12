F1 | Leclerc: la chance mancata non è stata al via, ma quando non ha attaccato Max in difficoltà con la PU

Pole e vittoria nella Sprint, pole e successo anche nel Gran Premio della domenica. A Singapore il verdetto della pista ha assunto contorni piuttosto chiari, soprattutto nel primo stint, quando da un certo punto in poi Max Verstappen ha imposto un ritmo irraggiungibile, consegnando alla Red Bull la sua seconda vittoria stagionale su un tracciato particolarmente adatto a esaltare le qualità della RB22.

In termini di passo puro, effettivamente la coppia Max/Red Bull aveva qualcosa in più di tutti gli altri, ma non è un GP privo di rimpianti per gli avversari, perché forse si poteva fare qualcosa di più per tentare di arginarli mettendoli sotto pressione. George Russell al sabato ha sprecato la chance più concreta con quell’incidente alla fine della prima tornata quando aveva preso il comando della corsa.

Realisticamente, Lewis Hamilton aveva il ritmo per la pole al sabato, a conferma che Ferrari questa volta avesse sul giro secco chance concrete di battere i rivali, a conferma di un potenziale da capitalizzare, ancor di più senza il problema in frenata patito da Charles Leclerc, come se la Rossa avesse puntato tanto sulla qualifica per provare ad assicurarsi la pole. Una scelta del tutto comprensibile su un cittadino come Marina Bay dove la track position è vitale.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ma la pole non si è concretizzata e questo ha inevitabilmente cambiato le carte in tavola. Da una gara di controllo si è passati a una corsa all'attacco e Leclerc sente di aver lasciato qualcosa sul tavolo nel primo stint, non tanto al via quanto nei giri successivi. Allo spegnimento dei semafori c'era ben poco che il monegasco potesse fare e nulla che gli si possa recriminare, perché Verstappen ha difeso la posizione in maniera impeccabile.

Max non si è limitato a chiudere la porta a Leclerc riducendo spazio, ma gli ha anche tolto i riferimenti visivi sul lato destro in fase di frenata, rendendo di fatto quasi impossibile tentare un affondo se non con il rischio di un contatto. Per questo il rimpianto del monegasco va ricercato altrove, nei primi giri della gara, quando Verstappen ha accusato alcuni problemi di deployment che lo hanno reso particolarmente vulnerabile.

“Ci sono state alcune opportunità nei primi giri, quando Max aveva quel problema di deployment. Però ho sempre pensato che fosse un episodio isolato, quindi non stavo davvero usando la mia batteria, e forse questo è stato un errore”, ha commentato Leclerc dopo la corsa.

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Joe Portlock / Getty Images

“Quando mi sono reso conto che alla fine del rettilineo lui non aveva potenza, ormai non potevo più fare nulla. Era troppo tardi per usare la mia energia elettrica”. Riuscire a passare l’olandese già nei primi giri avrebbe potuto cambiare gli scenari, per quanto Verstappen fosse comunque più veloce, per cui a quel punto di sarebbe trasformata in una corsa tutta in difesa.

Ma un po’ come si è visto anche nel primo stint con Hamilton, pur con un deficit abbastanza chiaro sul ritmo, difendersi era possibile, tanto che lo stesso Verstappen prima del via non aveva nascosto che se avesse perso la prima posizione al via, la sua gara si sarebbe complicata e non poco. Questo vale ancor di più considerando che il problema si è verificato proprio nei primi giri, il che avrebbe potuto poi aprire la porta anche a una diversa gestione del posteriore.

Ma cosa è successo a Max e quanto Leclerc è stato davvero vicino a poter tentare il sorpasso? In effetti, più di quanto possa sembrare. Verstappen ha accusato dei problemi di gestione dell’energia già durante il secondo giro, quando su suggerimento del team ha cambiato mappature, come spesso accade dopo la conclusione della prima tornata.

È chiaro che il primo giro sia sempre più spinto per difendere la posizione, ma la mancanza di energia è sembrata subito evidente. Per dare un metro di paragone, nel secondo giro, alla staccata prima di curva 7, Leclerc è arrivato con ben 23 km/h di velocità in più: la PU di Verstappen ha tagliato piuttosto presto, con il monegasco che ha provato a usare il boost reagendo a Max, ma tardi e senza affondare la frenata.

Confronto telemetrico Leclerc - Verstappen Giro 2

Già al termine del secondo giro, notando proprio quella carenza di energia sugli allunghi, i tecnici della Red Bull sono tornati a cambiare mappature per tentare di compensare, sacrificando certe curve al fine di avere più velocità di punta sugli allunghi dove era più realistico pensare a un attacco. Non deve quindi sorprendere che Max avesse recuperato parte della velocità, restando però ad ogni modo esposto, cercando di allungare nel settore finale per togliere la modalità sorpasso al Ferrarista.

Quella è stata forse l’opportunità più concreta di sovvertire la situazione, perché in realtà in gara, specie quando il 4 volte iridato ha riavuto sotto controllo la situazione prendendo il largo, sugli allunghi il gap non era così esteso come in qualifica dove si usano mappature più aggressive, se non per quello in uscita da curva 13, dove però Leclerc ha faticato per tutto il weekend sia in ingresso che poi in uscita.

Parte del gap è così nata in curva, in particolare nei cambi di direzione del primo e del terzo settore. Ma anche Leclerc è cosciente che sarebbe stata molto dura riuscire a mantenere alle spalle Verstappen per tutta la gara: “Non so quanto avrebbe cambiato le cose. Sarebbe stato d'aiuto nel primo stint, ma penso che alla fine avessero semplicemente troppo passo per noi”, ha detto Charles, aggiungendo poi a Sky Italia “con i se e i ma... Con il senno di poi si può sempre fare meglio".

Ora la speranza è che, in una classifica che negli ultimi mesi ha mostrato quanto rapidamente possano cambiare gli equilibri, prima e dopo la pausa estiva, le novità in arrivo nei prossimi appuntamenti consentano alla Ferrari di compiere quel passo avanti auspicato da Leclerc per colmare il gap e quella perdita di passo emersa nelle ultime tre o quattro gare, periodo nel quale i rivali sono progressivamente riusciti a riavvicinarsi.