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Formula 1 Singapore

F1 | Verstappen e il potere della reputazione: così Max condiziona i suoi rivali

La partenza del GP di Singapore ha mostrato ancora una volta una delle qualità più particolari di Max: la capacità di condizionare gli avversari nei duelli ravvicinati. Non è soltanto aggressività, ma una pressione psicologica costruita negli anni, che spesso gli permette di imporre le proprie condizioni anche quando la situazione non è favorevole.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Pubblicato:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

C'è una qualità di Max Verstappen che va oltre la velocità, il talento e l'aggressività nei duelli ravvicinati. È la capacità di condizionare gli avversari, di portarli a confrontarsi non soltanto con la sua monoposto, ma anche con la consapevolezza di avere di fronte un pilota che difficilmente farà un passo indietro. Una sorta di soggezione psicologica, costruita nel corso degli anni, che oggi rappresenta una delle armi più efficaci nel repertorio dell'olandese.

La partenza del Gran Premio di Singapore ne ha offerto un esempio emblematico. Leclerc è scattato meglio, trovandosi nelle condizioni di poter insidiare la prima posizione di Verstappen. Max, però, ha reagito immediatamente, indirizzando la propria monoposto verso quella del ferrarista e accompagnandolo progressivamente verso il margine sinistro della pista. Una manovra che ha ridotto lo spazio a disposizione di Charles, complicandogli la gestione della frenata e trasformando una situazione inizialmente favorevole in un duello giocato alle condizioni imposte dall'olandese.

Verstappen non ha semplicemente difeso una posizione. Ha preso l'iniziativa, costringendo Leclerc a reagire a una situazione che si stava sviluppando secondo la sua volontà. Ed è proprio questo il punto centrale. Max possiede una capacità straordinaria di trasferire sull'avversario il peso della decisione. È lui a determinare quanto il confronto possa diventare estremo, ma è spesso chi gli sta accanto a dover scegliere se accettare il rischio di un contatto oppure concedere qualcosa.

Non è necessariamente una questione di timore di un contatto. Sarebbe riduttivo, oltre che ingeneroso nei confronti di piloti che hanno dimostrato ampiamente il proprio valore. È qualcosa di più sottile, una pressione che nasce dalla reputazione costruita in anni di confronti diretti. Chi si trova ruota a ruota con Verstappen sa perfettamente che l'olandese è disposto a spingersi molto lontano pur di difendere o conquistare una posizione. E questa consapevolezza finisce inevitabilmente per entrare nei calcoli che l’avversario deve fare in pochi decimi di secondo.

La particolarità di Verstappen è che la sua aggressività è diventata, paradossalmente, prevedibile. Gli avversari sanno cosa aspettarsi, conoscono la sua determinazione e la scarsa propensione a rinunciare a un confronto. Ma proprio questa certezza rappresenta un vantaggio per Max. Perché quando due piloti arrivano al momento decisivo di un duello, quello che ha già convinto l'altro di non essere disposto a cedere, parte con un vantaggio che non si misura con il cronometro.

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Joe Portlock / Getty Images

È un meccanismo che si alimenta nel tempo. Ogni confronto in cui Verstappen riesce a prevalere rafforza la sua reputazione, e ogni avversario che sceglie di evitare il rischio contribuisce, involontariamente, a consolidarla. Non significa che Max vinca tutti i duelli, né che le sue manovre siano sempre inattaccabili sul piano regolamentare. Significa però che ha costruito una posizione di forza che gli permette di affrontare molti corpo a corpo con un vantaggio psicologico.

Naturalmente, il confine tra determinazione e aggressività eccessiva resta sottile. In alcune circostanze Verstappen lo ha oltrepassato, pagando le conseguenze delle proprie scelte. Ma sarebbe un errore interpretare ogni sua manovra soltanto attraverso il metro della correttezza o della scorrettezza. C'è anche una dimensione agonistica, fatta di lettura delle situazioni, tempismo e capacità di imporre all'avversario una scelta scomoda.

Singapore ha mostrato come questa caratteristica possa fare la differenza anche quando la partenza non è impeccabile. Leclerc aveva guadagnato un vantaggio nello scatto, ma Verstappen è riuscito a ribaltare la dinamica del confronto. Non attraverso una maggiore accelerazione, bensì prendendo il controllo dello spazio e, soprattutto, dell'iniziativa.

È forse questa una delle qualità che rendono Max così difficile da battere nei confronti diretti. Non si limita a cercare il limite della propria monoposto, ma mette alla prova anche quello dell'avversario. E spesso riesce a vincere un duello ancora prima che questo sia arrivato al momento decisivo. La vera forza di Verstappen non è soltanto sapere fin dove può spingersi. È aver convinto chi gli corre accanto che, per batterlo, dovrà essere disposto a spingersi altrettanto lontano.

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