F1 | Mercedes, Antonelli vede il titolo ma la W17 resta un rebus

Il terzo posto conquistato da Kimi Antonelli a Singapore vale più dei quindici punti aggiunti alla classifica. È un podio arrivato al termine di un weekend complicato, costruito con pazienza e concretizzato grazie a un sorpasso da cecchino su Lando Norris. Una manovra che ha premiato una gara matura, nonostante il caldo e una Mercedes non semplice da guidare.

Antonelli ha dovuto affrontare anche un problema ai freni. “Alla ripartenza dopo la Virtual Safety Car sono andato a frenare e praticamente non è successo nulla. Ho rischiato di finire contro il muro - ha raccontato - Il pedale era molto lungo e, a causa di un problema al sensore, non avevamo neppure i dati sulle temperature. Dovevo affidarmi alle sensazioni. I freni erano caldissimi, riuscivo persino a sentirne l'odore".

Il risultato conferma un passaggio importante nella crescita di Kimi: dopo aver sfruttato nella prima parte della stagione una W17 spesso dominante, ora sta imparando a limitare i danni quando non dispone della macchina migliore. “Ha gestito bene la gara ed è rimasto calmo - ha sottolineato Toto Wolff - mi ha detto che doveva mantenere la concentrazione e assicurarsi di arrivare al traguardo. Imparare a gestire una vettura difficile, contribuendo anche al suo sviluppo, è un'esperienza importante”.

Se il bilancio del pilota è positivo, quello tecnico della Mercedes lascia invece aperti molti interrogativi. Singapore avrebbe dovuto rappresentare un terreno favorevole alla W17 aggiornata: su una pista dove contano carico aerodinamico e trazione, il nuovo pacchetto avrebbe dovuto mostrare un salto di qualità. È arrivato invece un podio da terza forza, insufficiente per considerare risolti i problemi emersi nelle ultime gare.

Il nodo non sembra essere la mancanza di potenziale, ma la difficoltà di sfruttarlo. “Su questa pista il nuovo pacchetto non è ancora più veloce del precedente - ha ammesso Antonelli - con la vecchia configurazione sappiamo esattamente come mettere a punto la macchina. Con quella nuova vediamo il potenziale, lo sento in alcune curve, ma la finestra di funzionamento è troppo ristretta. La vettura è molto sensibile al modo in cui affronti una curva o una frenata”.

Il lavoro svolto durante il weekend ha migliorato il comportamento della Mercedes, senza però portarla al livello atteso. Wolff non lo ha nascosto: “La nuova macchina richiede una filosofia di setup molto diversa. Ha già le prestazioni che speravamo di ottenere con l'aggiornamento? Non ancora. Ma abbiamo fatto un passo nella direzione giusta”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Il confronto tra le due configurazioni utilizzate a Singapore ha consentito di raccogliere dati preziosi. L'orientamento è quello di schierare entrambe le monoposto con il nuovo pacchetto ad Austin, anche se la decisione definitiva arriverà dopo l'analisi tecnica. Comprendere questa evoluzione servirà anche a indirizzare lo sviluppo della vettura 2027.

Intanto la concorrenza cresce. La Red Bull ha compiuto un salto di qualità evidente e Max Verstappen è tornato un riferimento. “Bisogna riconoscere il lavoro straordinario fatto dalla Red Bull - ha osservato Wolff - quando Max ha una macchina che risponde come vuole, questi sono i risultati. È stato nettamente il più veloce a Singapore, così come a Kuala Lumpur”.

Antonelli ritiene però che una parte del divario dipenda dalla Mercedes stessa. “Credo che il problema sia soprattutto nostro: non stiamo ancora estraendo il massimo dal nuovo pacchetto. Ad Austin avremo tre sessioni di prove libere e potremo sperimentare maggiormente con il setup. Speriamo di riuscire finalmente a sfruttarne tutto il potenziale”.

Kimi avrà il primo match point matematico per conquistare il mondiale, ma potrebbe ritrovarsi a giocarlo in una delle fasi tecnicamente più delicate della stagione Mercedes. Ad Austin sono attesi gli aggiornamenti Ferrari, mentre Verstappen e la Red Bull attraversano un momento di grande forma. Non è escluso che la fase decisiva della corsa ai due titoli coincida con gare più sofferte del previsto per Brackley.

Wolff preferisce evitare calcoli: “L'obiettivo è continuare a conquistare punti senza perderne troppi rispetto agli avversari. Il titolo arriverà, che sia in Messico, in Brasile o più avanti”. Anche Antonelli resta concentrato sulla prestazione: “So che il mondiale è vicino, ma devo continuare a fare il massimo. Questo weekend avrei potuto guidare meglio. Se non farò bene il mio lavoro, il risultato non arriverà”.

Singapore lascia quindi due certezze di segno opposto. Antonelli sta mostrando la maturità necessaria per affrontare il momento più importante della sua carriera. La Mercedes, invece, deve ancora dimostrare che la W17 aggiornata sia davvero un passo avanti. Il titolo si avvicina, ma il lavoro tecnico è tutt'altro che concluso.