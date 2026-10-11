F1 | Max, la prima vittoria a Singapore va oltre le insidie: in partenza e nei primi giri ha avuto problemi con la PU

Dopo la pole position del sabato, la vera trappola che avrebbe potuto fermare Max Verstappen dalla sua seconda vittoria nel corso di questa stagione si trovava nei primi 300 metri, ossia nello spazio che divide la prima casella dall’allungo verso la prima staccata.

Storicamente, sull’asciutto raramente si sono visti dei sorpassi al via della corsa qui a Singapore tali da cambiare la leadership della corsa, ma nel caso di Verstappen c’era un elemento preoccupante, ossia la tendenza da parte della RB22 nel non essere così efficace nei primissimi metri dopo lo spegnimento dei semafori.

Durante la sprint in parte era stato un problema legato alla marcia scelta sul bagnato, ma durante l’anno più volte la RB22 è scattata a rilento, costando delle posizioni al via, specie a inizio e metà campionato. Un problema mai del tutto risolto, al punto che anche Racing Bulls, con cui condivide lo stesso software spesso è partita con uno slancio migliore, a conferma che il tema è anche nelle scelte umane.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Clive Mason / Getty Images

Per questo Verstappen non aveva nascosto che se fosse scivolato in seconda posizione al via, la corsa si sarebbe complicata terribilmente, anche perché con due macchine, indipendentemente da come è poi andata la gara, la Ferrari avrebbe potuto giocare e mettere più pressione a livello strategico, sebbene poi Red Bull si sia dimostrata un grandino sopra la Rossa in termini di performance.

Timori che effettivamente hanno trovato conferma, perché anche oggi Verstappen ha avuto un piccolo problema al via. “C'era qualcosa che, ancora una volta, non andava bene, quindi ho bisogno di capire cosa sia successo al motore prima ancora di rilasciare la frizione, perché penso che questo abbia penalizzato la mia partenza”.

“Devo capire cosa sia andato storto lì, perché, ancora una volta, non è stato fantastico. Diciamo pure così”, ha spiegato Verstappen in conferenza stampa. Parlando dopo nelle interviste, Max ha rimarcato come, generalmente, quando c’è la procedura del semaforo, normalmente si sente un certo rumore da parte del motore che, questa volta, non c’è stato, penalizzando poi lo scatto.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Ero lì soltanto per vincere. Quindi dovevo fare tutto il possibile per rendere molto difficile a Charles entrare forte in curva. Credo che fosse l'unico modo per impedirgli di prendere il comando della gara. Però Charles è un pilota molto esperto e siamo riusciti a mantenere tutto pulito. A dire il vero è stata una bella battaglia, credo. Ma è sempre molto difficile valutare quale sia il punto giusto di frenata”.

Max è comunque riuscito a mantenere la leadership della corsa al via, stringendo la traiettoria di Leclerc al punto da costringerlo a dover alzare il piede, mentre l’olandese è andato deciso, chiudendo la curva con un atto di forza ben pianificato ed eseguito sin dai primi istanti. Anche per questo la scelta della soft al via, che garantiva uno step in più di grip, si è rivelata quella corretta.

Tuttavia, non sono stati gli unici veri problemi per Max, perché nei primi giri c’è stato qualche guaio con la gestione energetica e, oltre a ciò, anche la radio non ha funzionato correttamente.

“Sì, forse lui era contento che non funzionasse” – ha detto scherzosamente Verstappen dopo la corsa in riferimento al fatto che il suo ingegnere di pista non capisse via radio -. “Non potevo davvero dire nulla. A un certo punto ha provato a chiedermi alcune cose usando dei codici via radio, e credo che abbia capito bene cosa intendessi o cosa non stessi facendo, giusto? Ma non è mai una situazione piacevole”.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Non è la prima volta in stagione in cui sulla Red Bull la radio non funziona correttamente, specie come se la voce diventasse robotica e disturbata, ma oggi è andata anche peggio. Nei primi giri sembrava che Leclerc avesse il ritmo per stare vicino a Verstappen ma, come è poi stato evidente, in realtà Max ha poi preso il largo per due motivi.

Da una parte, la Red Bull aveva qualche piccolo problema di gestione dell’energia, tanto che hanno più volte cambiato mappature per provare a modificare i punti in cui usare la batteria per difendersi, specie in uscita dalla 17, ma poi si è trovata una quadra e mentre Max ha mantenuto un ottimo ritmo, Leclerc al contrario ha patito maggiormente lo sforzo dei primi giri.

“Abbiamo avuto qualche problema nella distribuzione dell’energia nei primi giri, per questo Charles mi era così vicino. Una volta che sono riuscito a sistemare, tutto è stato lineare, abbiamo gestito bene gli pneumatici e ho costruito un buon vantaggio per evitare un undercut”, ha confermato Max, che poi ha messo tra sé e i rivali un tesoretto di circa dieci secondi che è bastato a tenere sotto controllo i rivali.

La vittoria di oggi è anche la prima a Singapore, l’unica che gli era sempre sfuggita dell’attuale calendario. Che Marina Bay potesse essere una pista amica per la RB22 si sapeva, ma la forza mostrata nel primo stint è stata forse anche superiore a certe aspettative, specie nel primo stint. “Sì. Ormai siamo andati bene su piste molto diverse tra loro, ed è ovviamente sempre bello da vedere”.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

“Credo davvero che la nostra vettura abbia fatto un ottimo passo avanti. Ma, alla fine, soprattutto è diventata più facile da guidare e più prevedibile. Era proprio quello che volevo e di cui avevo bisogno dalla macchina per trovare quell'ultimo passo necessario a lottare nelle posizioni di vertice”.

La speranza è che questo percorso possa continuare anche su una pista più complessa per la RB22. Ad Austin ci sono molte sconnessioni, è forse uno degli asfalti più difficili dell’intera stagione, ed una delle maggiori sofferenze della monoposto di Milton Keynes è sempre stata trovare il giusto bilanciamento in queste condizioni, per quanto in realtà poi abbia sempre trovato la via.

Tante volte i piloti si sono lamentati dei saltellamenti in frenata, come in Canada, Monaco o Baku, però riuscendo anche a mascherare i problemi. Il passo in avanti è chiaro, il punto è più dimostrarsi così consistenti anche su piste meno adatte: “Voglio dire, è molto difficile dirlo. E non voglio certo affermare adesso che ad Austin saremo della partita. Però gli ultimi weekend sono stati davvero molto positivi”.

“Prendo le cose gara dopo gara. Quando saremo ad Austin vedremo come andrà lì. Anche perché, ancora una volta, è una pista molto diversa da quelle affrontate di recente. Il tracciato è incredibilmente sconnesso. Mamma mia. Probabilmente dopo questo weekend dovrò ordinare una nuova colonna vertebrale. Però diventerò come Robocop! È pazzesco. Sarà un'altra sfida per tutti”.