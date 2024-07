F1 | Leclerc: "Che delusione. Non siamo veloci abbastanza"

"Sono tanto deluso del risultato di oggi". E non poteva essere altrimenti. Partito dalla pole position al Gran Premio del Belgio, Charles Leclerc non solo non ha lottato per la vittoria, ma non è nemmeno riuscito a portare a casa il podio, chiudendo quarto alle spalle delle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, ma anche della McLaren di Oscar Piastri.

Partito bene al via, Leclerc è stato superato al secondo giro da un arrembante Lewis Hamilton. Per due terzi della gara sono stati loro a giocarsi la prima posizione. Poi, però, le cose sono cambiate. La strategia spinta di Russell - a una sola sosta, rivelatasi eccellente - e un bouncing sempre più marcato nell'ultimo stint, hanno permesso a Oscar Piastri di superare il ferrarista.

Al termine della gara, Leclerc è stato onesto con una brutalità disarmante. Sebbene abbia cullato il sogno di lottare con Hamilton per vincere, la verità è una sola: la Ferrari, oggi, non ha il passo sufficiente per vincere. Non solo per lottare con Red Bull e McLaren, oggi le migliori, ma nemmeno con Mercedes, che a Spa ha portato a casa una doppietta inattesa.

"E' molto semplice quello che è successo oggi. Non siamo veloci abbastanza. Ho avvertito come se fossimo la quarta vettura più veloce oggi. E quello che mi delude oggi è che avevamo la McLaren e la Red Bull dietro e sapevamo quanto fossero forti. Ma oggi la Mercedes è andata fortissimo con entrambe le macchine. Pensavamo di fare gara con loro, ma sono state le più forti oggi".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

"Abbiamo fatto un buon lavoro tenendoci alle spalle Verstappen e Norris alla fine, ma onestamente il quarto posto è il miglior risultato possibile per noi, oggi. Non è un buon fine settimana. Lo sarebbe stato se davanti a noi ci fosse stata una Red Bull. Ma abbiamo davanti 2 Mercedes. Ecco perché non posso considerare positivo questo risultato".

Leclerc, poi, ha spiegato per quale motivo abbia deciso di fare un secondo pit stop anticipato rispetto alle attese. L'obiettivo era evitare l'undercut dei piloti che gli erano alle spalle. La strategia a una sola sosta è stata considerata, ma è stata anche ritenuta troppo rischiosa nella posizione in cui si trovava.

"Ci siamo accorti di quanto la Hard fosse un'ottima mescola per questa pista e abbiamo anche considerato la possibilità di fare una sola sosta. Ma nella situazione in cui eravamo, ovvero secondi, c'era il rischio di subire l'undercut da parte di 3-4 monoposto. Fare una sosta avrebbe comportato molti rischi. A quel punto abbiamo deciso di allinearci con la stratgia degli altri".

"Adesso, con il senno di poi, avremmo potuto fare una sola sosta. Ma l'ha fatta Russell perché lui non aveva nulla da perdere, noi invece sì. Noi infatti abbiamo optato per la stessa strategia degli altri ma il passo non c'era. Invece la scelta fatta da Russell si è rivelata quella vincente".

La Ferrari continua a pagare il bouncing soprattutto a macchina scarica. Non a caso le maggiori difficoltà nei tratti veloci sono arrivate nell'ultimo stint. Queste, unite al fatto che la McLaren di Oscar Piastri aveva più passo della Rossa, ha buttato fuori Leclerc dal podio.

"Abbiamo avuto più bouncing nella parte finale della gara. Dunque, più spingevamo nelle curve ad alta velocità, più faticavamo. Soprattutto nell'ultimo stint di gara. Certo non è stato grande come invece è stato in altre gare".