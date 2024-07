F1 | Spa: come il doppio asfalto ha influito sulle scelte dei team

Il classico dilemma di Spa si è ripresentato anche in questa stagione. Puntare su un assetto più scarico per essere efficaci nel primo e nel terzo settore, oppure scegliere un setup più carico per avere maggior supporto e stabilità nell’intertempo centrale, quello più guidato? Un tema che si ripropone ciclicamente ogni anno ma che, per questo weekend, ha visto aggiungersi due fattori: la pioggia e il degrado gomma, con quest’ultimo superiore al previsto.

Questa è stata una delle domande che si sono posti gli ingegneri dopo il termine delle due prove libere, quando in nottata andavano prese le ultime scelte di setup in vista del resto del weekend, con qualifiche potenzialmente bagnate e una gara che si prevedeva potesse essere asciutta. Per quanto sia vero che partire davanti sia sempre un elemento a favore, sostanzialmente nessun team ha ragionato puntando su un assetto da bagnato, perché il focus su questa pista era rivolto più alla gara che alla qualifica.

Su altri circuiti più stretti e tortuosi, il discorso opposto avrebbe potuto funzionare ma, sulla base delle caratteristiche di Spa e su quanto visto al venerdì in tema di degrado gomma, le scuderie hanno deciso di puntare soprattutto sulla domenica.

Alex Albon, Williams FW46 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Il nuovo asfalto dà più grip, ma è anche aggressivo

La parziale riasfaltatura del circuito di Formula 1 di Spa-Francorchamps ha creato qualche grattacapo ai piloti e alle scuderie. Il mese scorso sono stati completati i lavori di riasfaltatura di 3,5 km del circuito di Spa, circa la metà della sua lunghezza, sparsi in tre differenti aree: il tratto da Blanchimont a Eau Rouge, dall'inizio del rettilineo del Kemmel alla Bruxelles e dalla curva Campus fino a Paul Frère.

I lavori erano finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza del tracciato, non solo garantendo maggior grip, ma anche eliminando al contempo alcune asperità dovute alle vecchie sezioni di asfalto. Bisogna infatti tenere a mente che alcune curve erano già state modificate e riasfaltate negli scorsi anni, quando l’amministrazione del tracciato di Spa decise di modificare certi tratti, come ad esempio curva 9, al fine di poter ospitare delle competizioni motociclistiche.

Ma se da un lato i miglioramenti hanno fatto esattamente ciò che si sperava, migliorando queste aree, dall'altro hanno aperto uno scenario particolare per le squadre ha rappresentato un elemento difficile da trascurare nelle analisi. Alcune parti offrono un'aderenza elevata, ma con un alto grado di abrasività, mentre altre sezioni sono l'opposto, con un grip nettamente inferiore. Ad esempio, la chicane 12-13 ha colto di sorpresa i piloti durante il weekend, specie sul bagnato, dato il minor grip.

"Credo che tre quarti della pista siano probabilmente i più scorrevoli della stagione, mentre l'altro quarto è il più abrasivo della stagione. Ci si trova in due finestre completamente differenti e questa combinazione di fattori ha causato molti danni agli pneumatici. È la stessa cosa per tutti, ma non credo che nessuno si aspettasse questo tipo di degrado", ha spiegato George Russell al sabato, rimarcando quanto questo livello di degrado abbia colto tanti team di sorpresa, perché ci si attendeva un consumo meno marcato.

Pneumatici Pirelli Foto di: Pirelli

Un altro elemento è quello del graining, visto già al venerdì durante le libere: starà anche ai piloti capire come e quanto spingere, ma senza forzare eccessivamente la mano nei tratti riasfaltati, in modo che non si possa innescare quel fastidioso fenomeno difficile da ripulire: “È una Spa molto diversa da quella che conoscevamo, hanno riasfaltato gran parte della pista, c’è molto più grip. Però abbiamo visto anche più graining, il che rende il degrado più difficile da controllare”, aveva spiegato Sainz.

Mario Isola, responsabile Pirelli per la F1, ha spiegato che i dati raccolti finora mostrano come la nuova superficie stia causando un aumento dell'usura degli pneumatici. "È più liscia se si guarda alla rugosità, ma sta generando più aderenza. Parte di questa aderenza è probabilmente adesiva, ma il risultato è che stressa maggiormente gli pneumatici, aumentando il surriscaldamento e anche il graining, soprattutto sull'anteriore sinistra".

Ciò ha avuto un’influenza anche sulle scelte per il weekend, non tanto sul numero di soste, bensì sui compound che si andranno ad usare. Per quanto sia vero che lo scorso anno ci fu la sprint a cambiare un po’ le carte in tavola, dodici mesi fa la soft era stata una delle mescole più utilizzate, mentre oggi rimane maggiormente sullo sfondo.

"L'anno scorso era una gara a due soste per la maggior parte dei team, utilizzando le medie e le soft. Quest'anno, credo che la sosta unica richieda una gestione eccessiva. Quindi, in pratica, non è un'opzione. La strategia a due soste è la più veloce sulla carta e mentre l'anno scorso la dura non è stata utilizzata affatto, quest'anno la dura è una buona mescola per la gara. Quindi, pensiamo che la strategia più veloce sia media, dura, dura", ha aggiunto Isola.

L'ala posteriore McLaren MCL38 Foto di: Giorgio Piola

Un tema interessante, per più motivi: poche squadre hanno mantenuto da parte un secondo treno di gomme hard fin dal principio, decidendo di usarlo invece in FP1. Una scelta forse in parte dovuta al fatto che tante squadre si aspettassero una situazione simile a quella dello scorso anno, mentre il degrado si è rivelato maggiore delle aspettative. Inoltre, il fatto che sabato abbia piovuto, in qualche modo ha “resettato” la pista, che tornerà ad essere nuovamente poco gommata se non per quella lasciata dalle serie di supporto in mattinata.

Le scelte dei team tra carico e velocità di punta

Le differenze tra i team, tuttavia, non sono solo a livello di set mantenuti da parte, bensì pure nelle scelte a livello aerodinamico. McLaren ha proseguito sulla propria strada intrapresa il venerdì, mentre Max Verstappen è tornata all’ala più carica testata in FP1.

Una decisione dovuta a tre diversi fattori: in primo luogo il fatto che la Red Bull non abbia un’ala molto scarica nel proprio arsenale, tanto che anche lo scorso anno si presentò sui tracciati più rapidi con un’unità più carica dei rivali, ma con il solo flap del DRS tagliato, con una modifica di fatto economica. Il tre volte iridato ha provato la soluzione più scarica nella FP2 con il flap tagliato in due diverse sezioni, ma non si è trovato totalmente a suo agio, senza contare che non garantiva un incremento di velocità particolarmente significativo.

“Se si guarda alla McLaren, per esempio, hanno un'ala molto sottile. Sembra che per loro funzioni, ma per me non ha funzionato. Quindi, anche in questo caso, la strategia è un po' diversa”, ha raccontato l’olandese dopo le qualifiche. Infine, Red Bull ritiene che questa scelta possa garantire qualcosa in più in termini di gestione gomma, specie tenendo a mente che la squadra di Milton Keynes ha a disposizione due medie e non due set di hard.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

Spostando il focus su Mercedes, il caso della Stella offre qualche considerazione in più su quanto non avere una soluzione intermedia possa aver giocato un ruolo nelle scelte della scuderia tedesca. Durante la seconda sessione di prove libere, Lewis Hamilton ha provato una soluzione più carica per risolvere i problemi di bilanciamento, che avrebbe in realtà preferito anche in vista della gara.

Il problema di fondo risiede nel fatto che tra la specifica più carica provata dal britannico e quella più scarica vi è un delta di velocità di circa 5-6 km/h, che sale ulteriormente se messo a confronto con McLaren e Red Bull, con un chiaro impatto in termini di tempo sul giro. Ciò ha poi spinto Hamilton a tornare indietro verso l’ala più scarica. Un discorso che vale anche per altre squadre, tra cui la stessa McLaren, che ritiene che il delta di velocità sui rettilinei sia un elemento importante in ottica gara, il che ha spinto la scelta verso la soluzione più scarica. Tuttavia, ci sono anche squadre che hanno scelto di seguire la strada opposta: in Haas, ad esempio, ha confermato con entrambi i piloti la soluzione più carica a disposizione dopo che, inizialmente, Magnussen aveva sfruttato fino alla FP3 quella pià scarica.