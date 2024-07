F1 | Marko svela: "Il futuro di Perez sarà discusso lunedì"

Sergio Perez continua a professarsi convinto di disputare per intero la stagione corrente di Formula 1, ma tra poche ore i vertici di Red Bull Racing si riuniranno per prendere una decisione sul suo futuro: continuare con lui accanto a Verstappen o appiedarlo e puntare su un altro pilota per cercare di difendere la leadership nel Mondiale Costruttori.

Helmut Marko, sempre fonte eccellente di opinioni e - a volte - anche di notizie, ha annunciato ieri sera a ServusTV che i vertici di Red Bull si riuniranno lunedì, ossia domani, per discutere il modo migliore di proseguire la stagione con il preciso intento di difendere il primato nel Mondiale Costruttori.

"Sergio sa che per difendere il Mondiale Costruttori abbiamo necessità che entrambe le nostre monoposto stiano davanti alle McLaren, se possibile. E non è stato il caso nelle ultime gare disputate", ha dichiarato il consulente di Red Bull Racing.

"Il nostro obiettivo per questo fine settimana è avere la possibilità di vincere con entrambi i piloti e arrivare al successo nel Mondiale Costruttori. Per questo, lunedì ci riuniremo per discutere quale sia il modo migliore per farlo".

Sergio Perez, Red Bull Racing, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Questo implica che il futuro del pilota messicano è arrivato a un punto di svolta: o ricevere una conferma, o prendere atto di un benservito che, gara dopo gara, diventa sempre più probabile. Sembra difficile che il sussulto arrivato ieri nelle Qualifiche del Gran Premio del Belgio a mutare l'andamento di una stagione sino a qui ben al di sotto della sufficienza.

Nel caso in cui Perez fosse appiedato, Red Bull Racing - nello specifico, Christian Horner - è orientato a riportare a Milton Keynes Daniel Ricciardo, pilota che al manager britannico è sempre piaciuto e che vorrebbe affiancare nuovamente a Max Verstappen per cercare di ottenere anche il titolo Costruttori. Se così dovesse essere, prevarrà la linea Horner, perché Marko preferirebbe la promozione di Yuki Tsunoda, cresciuto molto nel corso degli ultimi 2 anni e smanioso di mettersi alla prova sulla RB20 accanto al 3 volte campione del mondo.

Intanto Racing Bulls ha deciso di cautelarsi. Come già Motorsport.com vi aveva anticipato, il team farà un test il 31 luglio all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. O meglio, sarà una giornata dedicata al secondo filming day con Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda che si alterneranno al volante della VCARB01. Ci sarà però una seconda vettura in pista, completamente dedicata a Liam Lawson.

Il pilota australiano avrà a disposizione l'intera giornata al volante di un'AlphaTauri - probabilmente la AT03 - vestita della livrea Racing Bulls per riprendere contatto con le monoposto di Formula 1 a effetto suolo ed essere pronto in caso di partenza di uno tra Ricciardo e Tsunoda verso Milton Keynes dal Gran Premio d'Olanda in poi.

Perez non dovrà fare altro che vincere oggi, cercando di convincere con un colpo di coda Horner e i vertici del marchio. L'ultima spiaggia sembra davvero essere arrivata, e potrebbe non bastare.