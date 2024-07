F1 | Vowles: “Sainz in Williams? Le chance sono a nostro favore”

La F1 si sta per avviare alla pausa estiva, con le fabbriche che chiuderanno come da regolamento per lasciar rifiatare le squadre in vista della seconda metà di stagione. Tuttavia, dietro le quinte il mercato è ancora vivo e la sosta potrebbe rappresentare un’opportunità per piloti e scuderie di riordinare le idee su come muoversi in un contesto molto intricato.

Indubbiamente, tra i piloti più ambiti di questo mercato c’è Carlos Sainz, finito nel mirino di diversi team, come Sauber, che in futuro diventerà Audi, Alpine e Williams, che da tempo sta cercando di convincere lo spagnolo a sposare la causa della scuderia inglese proponendogli un progetto in crescita. La stessa squadra inglese non ha mai fatto mistero di volere Sainz come futuro compagno di Alexander Albon, con l’obiettivo non solo di formare una coppia più competitiva di quella attuale, ma anche di avere un pilota che, nel corso degli anni, ha avuto modo di lavorare con scuderie di alto profilo, potendo rappresentare un asset in più per una Williams in crescita.

Tuttavia, il madrileno sta valutando diverse opzioni per il prossimo anno, in attesa soprattutto di capire se possa accadere qualcosa nei top team. Nonostante nelle ultime settimane sembrino esserci stati pochi progressi pubblici nella decisione sul futuro di Sainz, in realtà James Vowles ha spiegato che il suo ottimismo sulla possibilità di concretizzare l’accordo sono in aumento.

Carlos Sainz, Ferrari Foto di: Erik Junius

Quando gli è stato chiesto di dare una percentuale sulla possibilità che la scuderia di Grove possa battere Audi e Alpine nella rincorsa allo spagnolo, Vowles si è dimostrato ottimista: "Su 100, più del 50%. Che ne pensate? Quanto sono fiducioso? Penso che le probabilità siano a nostro favore. Ma quest'anno mi è già successo una volta. Quindi, vediamo", ha spiegato il Team Principal della Williams.

Come aveva già spiegato Vowles qualche tempo fa, l’intenzione della Williams era quella di delineare la coppia 2025 prima della pausa estiva, ma l’attesa da parte di Sainz ha ritardato non solo la scelta del team britannico, ma anche quella di altri piloti. Ad esempio, anche Valtteri Bottas, che in più occasioni si è detto quasi certo di avere un sedile in Formula 1 pure per il prossimo anno, sperava di concludere l’accordo con un team prima della sosta, ma la vicenda Sainz ha rallentato tutto.

"Tendenzialmente sì, mi aspettavo che la nostra line-up sarebbe stata decisa prima della sosta estiva. Credo di averlo già detto prima della pausa: sì. E credo che ci sia una linea che ho creato. Spero che sia una linea di demarcazione che noi manterremo".

Per Sainz si tratta di un momento molto delicato della carriera, perché chiaramente il suo prossimo contratto segnerà una sorta di linee spartiacque per il suo futuro. Audi rappresenta un progetto a lungo termine, mentre ci sarebbero opzioni che potrebbero garantire prospettive differenti nel 2026. Proprio per questo, lo spagnolo non ha voluto prendere una decisione troppo affrettata di cui potrebbe pentirsi in seguito.

James Vowles, Williams Foto di: Williams

Sebbene questo abbia comportato una certa frustrazione per i team che lo inseguono, Vowles ha dichiarato di comprendere appieno il processo del Ferrarista, dato che si tratta di una scelta delicata per la sua carriera.

"Abbiamo avuto conversazioni interessanti con lui fino a tarda notte. Ha uno dei più grandi produttori del mondo che lo insegue [Audi]. È difficile rifiutare. Un produttore OEM con cui suo padre ha vinto nello stesso periodo. Ha una squadra [Alpine] che, diciamolo chiaramente, ci ha storicamente battuto in modo netto. E anche in questo caso è difficile rifiutare”, ha spiegato Vowles.

"Posso capire questo suo ragionamento. Ma ecco quello che mi ha detto, che in realtà è la cosa che mi ha fatto più riflettere. Mi ha detto che il motivo ‘per cui lo faccio è che quando mi impegno, devo impegnarmi con tutto il cuore e con tutta l'anima, al 100%, e questo significa che non posso avere dubbi’. Ed è per questo che Sainz si sta prendendo il tempo necessario".

Secondo Vowles, le chance sono in crescita non tanto per quanto sta avvenendo in Audi, perché il Team Principal è ben consapevole che il marchio dei quattro anelli investirà comunque cifre importanti, bensì per tutti i cambiamenti messi in atto dalla Williams e per le opportunità all'inizio del prossimo ciclo tecnico. È infatti bene tenere a mente che la scuderia di Grove negli ultimi anni ha iniziato a investire dopo anni di stagnazione per mancanza di fondi: "Penso che stia cercando, come tutti voi, di valutare le opzioni possibili. Io sono di parte. La nostra gestione è stabile. Non abbiamo cambiamenti in corso e abbiamo molti investimenti dietro le quinte. Ecco perché per me è una decisione facile, per lui probabilmente meno".

Sebbene Vowles abbia parlato con altri piloti in modo da avere anche un’opzione B sul tavolo nel caso l’affare con Sainz non vada in porto per il prossimo anno, il Team Principal della Williams ha ammesso che il madrileno rimane il candidato preferito della scuderia.

"Sono aperto a più opzioni, ma voglio l'eccellenza all'interno della squadra. Voglio prestazioni vincenti all'interno della squadra. Voglio individui che siano leader. In altre parole, che si affermino. Quindi, tra tutti, il primo della lista, e l'ho detto fin dall'inizio e lo ribadisco anche qui, è Carlos”, ha spiegato Vowles, sottolineando quanto non solo l’esperienza, ma anche la velocità dello spagnolo siano due requisiti fondamentali per il profilo che il Team Principal vorrebbe affiancate ad Albon.

"L'anno scorso, nelle avversità, ha vinto una gara, e lo ha fatto in modo incredibilmente intelligente, contro alcuni dei migliori, tra cui Lando [Norris] e Charles [Leclerc]. So che ieri non ha fatto una grande qualifica, ma guardate la Q1 e la Q2: è lì o quasi. È tra i piloti eccellenti. L'ho detto una volta, e continuo a ripeterlo, è lì che ho il cuore, e vediamo se i nostri due viaggi si incroceranno".