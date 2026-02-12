Vai al contenuto principale

Formula 1 Test in Bahrain

F1 | La Williams è in sovrappeso: ecco il piano di dimagrimento per la FW48

James Vowles ha confermato il sovrappeso della FW48, che è oltre i 770 chilogrammi di peso minimo stabiliti dal regolamento. Il team, però, ha già pensato a un programma di dimagrimento che dovrà portarla a ridosso dell'obiettivo entro il terzo GP del 2026.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Modificato:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Foto di: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

770 è uno dei numeri magici che i reparti tecnici del team di Formula 1 hanno cercato di raggiungere o, meglio ancora, anche solo di avvicinarcisi il più possibile.

L'introduzione delle monoposto 2026 segna una nuova era del Circus iridato e ha visto abbassarsi il limite di peso da 800 a 770 chili, con un risparmio di 30 rispetto alla precedente era di monoposto anche considerando l'assenza della MGU-H.

Sin dagli albori dell'attuale regolamento, e parliamo di quando è stato stilato e discusso, diversi direttori tecnici avevano avuto diverse perplessità sul poter raggiungere il nuovo peso minimo. In realtà diversi team ci sono andati molto vicini già con le monoposto base che hanno esordito allo Shakedown di Barcellona.

Williams, invece, non è stata tra queste. Anzi, ha dovuto effettuare più crash test dopo averli falliti e, per passarli, ha dovuto aggiungere peso tramite ulteriori pelli di carbonio, in modo tale da poterli superare e ricevere l'omologazione.

Il crash test è stato superato dalla FW48 a fine gennaio, ma il processo, come detto, l'ha appesantita. Nel corso delle ultime 2 settimane ci sono state più voci che volevano la monoposto di Grove in sovrappeso di 20-30 chilogrammi.

Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams

Foto di: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Nel corso della prima giornata di test pre-stagionali di Sakhir, il team principal della Williams James Vowles ha ammesso il sovrappeso della FW48, ma ha anche affermato di avere un piano già stilato per arrivare a Melbourne già calata e per raggiungere il peso minimo entro il terzo gran premio della stagione.

"Allora, quello che posso dire è che non credo siamo al limite di peso in questo momento mentre vi parlo, ma c’è un piano in atto sia per Melbourne sia per le prime tre gare circa, proprio per assicurarci di arrivare a quel punto".

Secondo Vowles, gli avversari che hanno diffuso dati precisi sul peso delle rispettive vetture lo hanno fatto perché già molto vicini, se non sotto il peso minimo. Poi, seppure in sovrappeso, la FW48 non sarebbe affatto oltre al limite di più di 20 chilogrammi.

"Ancora una volta, si torna al fatto che chiunque vi dica esattamente a che punto si trova probabilmente è già al limite di peso o appena sotto. Inoltre, sulle macchine ci sono pacchetti di sensori che pesano circa 12 chili, giusto per darvi un’idea; ed è per questo che finché non si elimina tutto quel peso extra nessuno sa esattamente dove si trova".

"Il sovrappeso riportato dalla stampa è una cifra riportata da loro", ha concluso il team principal della Williams.

