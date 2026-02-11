F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 1: Norris chiude davanti a Max e Leclerc

Il primo giorno dei test pre-stagionali di Formula 1 sul tracciato di Sakhir, in Bahrain, è andato in archivio con una McLaren in spolvero nel corso della sessione pomeridiana.

Lando Norris, che ha ricevuto il testimone da Oscar Piastri, ha firmato il miglior tempo assoluto della prima giornata di test in 1'34"669. Il campione del mondo in carica è stato il primo ad abbattere il muro dell'1'35", seguito pochi momenti più tardi da Max Verstappen, secondo con la Red Bull a 129 millesimi.

Lavoro differente per i due team, con i campioni del mondo che hanno lavorato molto sulla gestione dell'energia, mentre Red Bull ha spinto un po' di più per capire meglio potenzialità e affidabilità della prima power unit uscita dagli stabilimenti di Red Bull Powertrains.

E' bene affrontare subito un argomento importante: i tempi di oggi sono molto alti rispetto all'1'29"841 che nel 2025 valse la pole a Oscar Piastri durante il Gran Premio del Bahrain. Stiamo parlando di circa 5 secondi, ma nessuno dei team ha realmente girato in modalità weekend di gara. Un aspetto da considerare, al pari delle dichiarazioni di Lewis Hamilton rilasciate al termine del suo turno al volante della Ferrari SF-26.

Secondo il 7 volte iridato queste monoposto andrebbero come le GP2 - le attuali Formula 2 - ma i tempi lo smentiscono. E, appena le squadre decideranno di fare sul serio con le mappature delle power unit, allora dovremmo assistere a un avvicinamento dei tempi significativo.

Tornando alla classifica, Charles Leclerc ha portato la Ferrari al terzo posto, staccato di mezzo secondo da Norris. Il monegasco ha inanellato ben 80 giri che se uniti ai 52 di Hamilton fanno oltre due gran premi (in Bahrain il GP dura 57 passaggi sul traguardo). In tal senso, strepitosa la costanza di Verstappen, capace di farne 136 da solo.

Buone notizie per le power unit Ferrari, perché dietro a Leclerc c'è la Haas di Esteban Ocon. Il francese ha fatto ben 115 giri, risultando uno dei due piloti più attivi di giornata. I motori Ferrari hanno infatti inanellato un totale di 354 giri se si aggiungono quelli fatti da Cadillac con Valtteri Bottas al mattino e Sergio Perez al pomeriggio. A tal proposito, il messicano ha concluso la giornata al 14esimo posto, mentre Bottas al 16esimo. Tra di loro l'Audi R26 di Gabriel Bortoleto.

La Top 5 è stata invece completata da Oscar Piastri, il quale stamattina ha avuto a disposizione la MCL40 su una pista "green", con tanta sabbia sopra. L'australiano è stato l'ultimo pilota sotto il secondo di distacco nei confronti di Norris.

Mercedes molto sorniona, il che lascia pensare a un programma differente dagli altri, magari anche per nascondere il vero potenziale della power unit realizzata a Brixworth. George Russell non è andato oltre il sesto tempo a quasi 1"5 da Norris, mentre Andrea Kimi Antonelli è 11esimo a quasi 3 secondi dal tempo di riferimento. L'italiano è entrato in pista molto tardi questo pomeriggio, probabilmente a causa di un problema rilevato sulla W17.

Lewis Hamilton è settimo davanti all'Alpine di Pierre Gasly e alla tanto ammirata Audi R26 affidata nel pomeriggio a Nico Hulkenberg. La vettura tedesca si è presentata ai test di Sakhir con pance completamente nuove (clicca qui per leggere l'approfondimento tecnico) che hanno attirato l'attenzione dei più. Nico ha colto il nono tempo, ad appena 1 decimo dalla A526 del francese, ma ha anche causato una delle due bandiere rosse di giornata restando fermo alla penultima curva, proprio all'inizio della sessione pomeridiana.

La seconda bandiera rossa, invece, è stata provocata dall'Alpine con Franco Colapinto. L'argentino è rimasto fermo in pista nel corso della mattina a causa di un guasto tecnico ed è riuscito a fare solo 28 giri complessivi. Audi, invece, oggi ne ha fatti ben 122 dopo gli iniziali problemi allo Shakedown di Barcellona.

La Williams completa la Top 10 grazie ad Alexander Albon, mentre Carlos Sainz è 13esimo dopo aver girato al mattino e con pista molto più sporca. Aver saltato a piè pari lo Shakedown in Catalogna non sembra avere avuto troppi effetti negativi alla FW48: oggi la monoposto britannica ha fatto ben 145 giri.

Giornata in chiaroscuro per Racing Bulls. Nel corso della mattina il 18enne Arvid Lindblad ha messo insieme ben 75 giri, ovvero quasi un gran premio e mezzo. Nel pomeriggio, invece, non è sceso in pista a causa di un problema sulla VCARB03. Pomeriggio difficile anche per Aston Martin, con Lance Stroll fermo a soli 36 giri sempre per un problema rilevato sull'AMR26.

F1 2026 - Test Bahrain 1 - Classifica generale del Giorno 1

# Pilota Gap Tempo Gomma 1 Lando Norris 1:34.669 S 18 G 12 Pit stop 2 Max Verstappen +0.129 1:34.798 S 8 G 18 Pit stop 3 Charles Leclerc +0.521 1:35.190 S 20 G 12 Pit stop 4 Esteban Ocon +0.909 1:35.578 S 9 G 22 Pit stop 5 Oscar Piastri +0.933 1:35.602 M 12 G 10 Pit stop 6 George Russell +1.439 1:36.108 S 13 G 8 Pit stop 7 Lewis Hamilton +1.764 1:36.433 S 18 G 12 Pit stop 8 Pierre Gasly +2.096 1:36.765 S 9 G 9 Pit stop 9 Nico Hulkenberg +2.192 1:36.861 S 15 G 9 Pit stop 10 Alex Albon +2.768 1:37.437 S 20 G 11 Pit stop 11 Andrea Kimi Antonelli +2.960 1:37.629 H 14 G 4 Pit stop 12 Arvid Lindblad +3.276 1:37.945 S 18 G 8 Pit stop 13 Carlos Sainz +3.552 1:38.221 S 17 G 13 Pit stop 14 Sergio Pérez +4.159 1:38.828 H 30 G 7 Pit stop 15 Gabriel Bortoleto +4.202 1:38.871 S 11 G 12 Pit stop 16 Valtteri Bottas +4.481 1:39.150 H 9 G 10 Pit stop 17 Lance Stroll +5.214 1:39.883 M 16 G 9 Pit stop 18 Franco Colapinto +5.661 1:40.330 M 11 G 3 Pit stop