F1 | La Red Bull ha messo nel mirino il puntone del pull anteriore

La Red Bull ha apportato poche modifiche alla RB20: per lo più si tratta di adattamenti della vettura di Milton Keynes alle caratteristiche della pista che richiede una buona adattabilità delle sospensioni ad aggredire i numerosi cordoli.

L’immagine di Giorgio Piola ci mostra i “mirini” che i tecnici di Pierre Waché hanno sistemato sulla cover in carbonio del tirante che comanda lo schema pull rod della sospensione anteriore. Come si ricorderà, a Monte Carlo Max Verstappen si era lamentato della RB20 che saltava come un canguro sulle asperità del Principato, lamentando un assetto troppo rigido per le strade di Monaco. Il fatto è che quando gli ingegneri hanno provato ad ammorbidire la vettura, il comportamento è andato peggiorando.

È probabile che i tecnici vogliano verificare le eventuali flessioni del braccio agli scuotimenti, visto che c’è un adesivo bianco anche sulla deriva verticale che si protende dalla brake duct. A proposito dello sfogo dell’aria calda dall’impianto frenante, la Red Bull ha segnalato di aver maggiorato l’apertura per migliorare l’estrazione dell’elevata temperatura da dischi e pinze.

Red Bull Racing RB20: ecco l'ala da medio carico con il flap per il Canada Foto di: Giorgio Piola

La Red Bull ha modificato anche il flap dell’ala posteriore da medio carico l’elemento mobile è a corda lunga e sul bordo d’uscita c’è un nolder che si estende per tutta la larghezza, alla ricerca di un carico aggiuntivo che si dovrebbe far sentire proprio nelle chicane.