F1 | Alpine: Ocon nega che Doohan in FP1 sia una punizione per Monaco

Il francese lascerà Alpine alla fine di quest'anno dopo che lui e la squadra hanno annunciato questa settimana che separarsi fosse l'opzione migliore per entrambe le parti.

La decisione è arrivata poco dopo il controverso contatto con Gasly nel primo giro della gara di Monte Carlo, che ha portato il team principal Bruno Famin ad avvertire che ci sarebbero state delle conseguenze.

L'interesse per le azioni intraprese dalla squadra, nonostante una separazione nel 2025 fosse già più che probabile prima dell'incidente, è stato alimentato ulteriormente quando Alpine ha annunciato che il pilota di riserva Doohan avrebbe preso la macchina di Ocon per il primo turno di prove libere a Montreal.

La tempistica della decisione rappresenta una rottura rispetto al passato: in precedenza, infatti, Alpine aveva aspettato le ultime gare della stagione per mandare in pista i suoi rookie.

Ma Ocon ha smentito le notizie secondo cui l'inserimento di Doohan a Montreal da parte dell'Alpine sarebbe stata una punizione per quanto accaduto, affermando che c'erano altre ragioni per farlo qui.

"Ho visto che i media suggerivano che fosse una punizione, ma non è affatto così", ha detto. "Come squadra dobbiamo concedere due FP1 ai rookie. E io sto dando la mia a Jack qui".

"La pista sarà molto sporca all'inizio, con il nuovo asfalto, quindi dovrà essere un po' pulita. Purtroppo, ho anche ricevuto una penalità di cinque posizioni in griglia, quindi la qualifica sarà meno importante del solito per me".

"E, dal punto di vista della squadra, pensiamo che avremo una vettura più competitiva nel corso dell'anno. Quindi, per noi, far girare Doohan in anticipo è una buona cosa, invece che farlo in Messico o ad Abu Dhabi, come facciamo di solito".

Jack Doohan, Reserve Driver, Alpine F1 Team, does a seat fit Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Le conseguenze di Monaco

Sebbene l'incidente di Monaco sia stato un fattore che ha influito sulla tempistica con cui Ocon ha annunciato di voler lasciare la squadra, si ritiene che non sia stato l'unico motivo della fine del loro rapporto.

Come ha spiegato Ocon, le discussioni tra lui e la Alpine erano in corso da un po' di tempo sul loro futuro insieme.

"Abbiamo parlato con la squadra per diversi mesi", ha detto, "Alpine è un grande gruppo, Renault è un grande gruppo, ed è il tipo di squadra che non prende decisioni su una sola gara. Abbiamo parlato ed abbiamo concordato di comune accordo di arrivare alla fine del contratto".

"Ho trascorso cinque anni in questa squadra. Abbiamo vissuto momenti fantastici e altri più difficili, ma cinque anni in Formula 1 sono un periodo lungo, sicuramente. E, sì, sono entusiasta della sfida che mi aspetta e di terminare la collaborazione al meglio".

Ocon ha dichiarato che lui e Famin hanno parlato a lungo dopo quanto accaduto a Monaco e che non ci sono tensioni dietro le quinte.

"Sono stato in fabbrica per la normale preparazione prima del weekend e ho fatto una chiacchierata con Bruno", ha detto. "Abbiamo parlato di molte cose e non c'è stato nessun momento di imbarazzo, né mi sembra che il nostro rapporto si sia danneggiato. Andiamo avanti e continuiamo a cercare di fare del nostro meglio".

Quando poi gli è stato domandato se ci sarà un cambio di approccio nel modo di battagliare tra lui e Gasly, Ocon ha risposto: "Come pilota e con la squadra, ho sempre seguito le istruzioni che mi sono state date. Quindi no, non ci saranno cambiamenti".