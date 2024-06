F1 | La FIA pubblica le regole 2026: scopriamo questa rivoluzione

La Formula 1 entra in una nuova era. In occasione del GP del Canada la FIA ha ufficializzato le linee guida dei regolamenti che entreranno in vigore nel 2026, dando un forte segno discontinuità rispetto alle monoposto a effetto suolo che siamo abituati a vedere oggi. L’obiettivo della Federazione Internazionale è stato quello di puntare a una F1 più agile con un’inversione di tendenza rispetto al peso e alle dimensioni delle vetture, puntando molto sull’efficienza aerodinamica e la maneggevolezza nella speranza di dare vita a GP con vetture in grado di stare in scia una a quell’altra, favorendo i sorpassi grazie.

Dopo decine di anni in cui il peso minimo è andato puntualmente crescendo, finalmente le monoposto 2026 saranno sottoposte a una dieta visto che saranno più leggere di 30 kg delle F1 attuali e anche gli ingombri saranno sensibilmente ridotti con 200 mm di passo e 100 mm di larghezza in meno.

La power unit sarà completamente nuova con una potenza del motore endotermico e quella elettrica che sarà ugualmente ripartita, ma con un’efficienza decisamente superiore visto che ci sarà una potenza ibrida aumentata quasi del 300%.

Rendering dell'auto F1 2026 FIA Foto di: FIA

Una delle grandi novità è l’introduzione dell’aerodinamica attiva sia all’ala anteriore che posteriore per soddisfare i requisiti di gestione energetica dei nuovi propulsori e ci sarà l’opzione X mode per facilitare i sorpassi che andrà a sostituire il DRS.

L’intenzione del legislatore è stata quella di pensare monoposto che potessero esaltare le doti di guida dei piloti, azzerando le conoscenze che le squadre avevano acquisito con le attuali F1 a effetto suolo. Il carico aerodinamico sarà ridotto del 30%, mentre l’efficienza aerodinamica aumenterà del 55%. Si tratta di valori importanti che rappresentano un grande sforzo di ricerca.

Non è un caso che a questo regolamento abbiamo aderito sei Costrottori: Ferrari, Mercedes, Renault, Honda, Audi e Red Bull Ford Powertrains, toccando un record mai raggiunto dalla massima serie. Un grande lavoro è stato finalizzato anche al miglioramento della sicurezza e della sostenibilità: il carburante, infatti, sarà l’e-fuel, benzina di sintesi senza componenti fossili.

Andiamo ad analizzare quali sono i punti principali di questa rivoluzione, ricordando che le norme dovranno essere ratificate dal Consiglio Mondiale FIA in programma il 28 giugno.

Rendering dell'auto F1 2026 FIA Foto di: FIA

POWER UNIT

Pubblicate per la prima volta nell'agosto 2022, le norme sulle power unit sanciscono un cambiamento importante: il motore endotermico scende da 550-560 kW a 400 kW, mentre la parte ibrida cresce da 120 kW a 350 kW, definendo un aumento di quasi il 300% della potenza elettrica. Le prestazioni dovrebbero rimanere in linea con le attuali potenze (1.000 cavalli), ma crescerà la sostenibilità.

Grazie alla rimozione dell'MGU-H e all'espansione della parte ibrida, la potenza dei motori 2026 sarà in linea con quella dei motori attuali. Insieme all’introduzione del carburante sostenibile al 100%, fornirà una piattaforma pensata per trasferire l’innovazione introdotta in F1 alla produzione di serie.

L’energia che potrà essere recuperata durante la frenata sarà raddoppiata, per un totale di energia recuperabile di 8,5 MJ al giro.

È stata studiata una modalità Override per creare migliori opportunità di sorpasso: quando due F1 saranno in battaglia quella davanti vedrà diminuire gradualmente la portata dell’ibrido dopo i 290 km/h, raggiungendo lo zero a 355 km/h, mentre la vettura in scia beneficerà dell’Override che fornirà alla MGU-K 350 kW fino a 337 km/h e +0,5 MJ di energia extra.

Rendering dell'auto F1 2026 FIA Foto di: FIA

TELAIO

Il passo scende da un massimo di 3.600 mm a 3.400 mm, mentre la larghezza è stata ridotta da 2.000 mm a 1.900 mm. La larghezza massima del pavimento sarà ridotta di 150 mm.

La riduzione del peso è stato un obiettivo chiave: nel 2026 le auto avranno un peso minimo di 768 kg, in calo di 30 kg rispetto alle vetture del regolamento 2022. La massa sarà definita da 722 kg di vettura e pilota + 46 kg stimati per gli pneumatici.

La deportanza sarà ridotta del 30% e la resistenza aerodinamica del 55%.

I cerchi saranno ancora di 18 pollici, anche se la larghezza degli pneumatici anteriori sarà ridotta di 25 mm e quelli posteriori di 30 mm, ma con una perdita minima di aderenza.

Rendering dell'auto F1 2026 FIA Foto di: FIA

AERODINAMICA

Le auto del 2026 beneficeranno anche dei nuovissimi sistemi di aerodinamica attiva. Il sistema, che coinvolge le ali anteriori e posteriori mobili, si tradurrà in maggiori velocità in curva con la modalità Z standard. Sui rettilinei i piloti potranno passare alla modalità X, una configurazione a bassa resistenza pensata per massimizzare la velocità in rettilineo.

Verrà adottata un'ala posteriore attiva a tre elementi, mentre la beam wing è stata rimossa e le paratie laterali saranno semplificate.

L'ala anteriore sarà più stretta di 100 mm rispetto a quella attuale e presenterà un flap attivo a due elementi.

A differenza delle vetture attuali, i passaruota anteriori verranno rimossi e il controllo della scia avverrà con paratie che saranno introdotte sulle pance.

Le vetture saranno caratterizzate da un pavimento parzialmente piatto e da un diffusore meno estremo, che ridurrà l'effetto suolo e ridurrà la dipendenza delle vetture da assetti ultra rigidi e bassi.

SICUREZZA