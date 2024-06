F1 2026 | Addio DRS. Ecco X-Mode e Z-Mode: cosa sono e come funzionano

Più che una semplice evoluzione, la Formula 1 ha pensato l'aerodinamica mobile delle nuove monoposto che faranno il loro esordio a partire dalla stagione 2026 come una vera e propria rivoluzione.

La nuova generazione di vetture, i cui concetti sono stati svelati proprio oggi, vedrà l'abbandono del DRS per abbracciare un nuovo sistema di ali mobili che Motorsport.com vi aveva già svelato qualche settimana fa, ovvero il sistema che renderà mobile non solo l'ala posteriore, ma anche quella anteriore.

Z-Mode e X-Mode, come funzioneranno

Rendering dell'auto F1 2026 FIA Foto di: FIA

Ma andiamo a scoprire nel dettaglio i sistemi che saranno riconosciuti come Z-Mode e X-Mode. Per spiegarli va fatta una precisazione importante legata alle ali. Quella posteriore sarà composta da tre elementi mobili, mentre quella anteriore da due (sempre mobili). Le due ali dovranno lavorare insieme per garantire il miglior bilanciamento possibile alle monoposto a seconda della situazione in cui si trovano mentre sono in pista.

Per questo sono state riconosciute e nominate due modalità ben precise e distinte tra loro chiamate Z-Mode e X-Mode.

Z-Mode: si tratta della modalità standard, quella ad alta deportanza, che verrà utilizzata quando le monoposto si troveranno in ogni tipoligia di curva, siano esse lente, medie o veloci.

X-Mode: questa, invece, è la modalità ad alta velocità e a bassa resistenza aerodinamica che sarà utilizzata sui rettilinei. Questa siuterà le vetture a incrementare le velocità massime.

Rendering dell'auto F1 2026 FIA Foto di: FIA

Le differenze tra DRS e X-Mode

Oltre a presentare differenze strutturali, sfruttando anche la bassa resistenza aerodinamica dovuta all'utilizzo di flap mobili anche sull'ala anteriore, la X-Mode presenta un'altra caratteristica molto importante che la differenzia dal DRS, Drag Reduction System che andrà in pensione al termine della stagione 2025.

Il DRS viene oggi attivato in punti specifici della pista e, durante la gara, solo quando due vetture sono sotto il secondo di distanza.

L'utilizzo della X-Mode ci viene invece spiegata da Jason Somerville, responsabile aerodinamico della FIA: "Con le vetture del 2026 daremo ai piloti la possibilità di passare dalla modalità ad alta deportanza (Z-Mode) a quella a bassa deportanza (X-Mode) indipendentemente dai distacchi".

"Quindi, in punti predefiniti del giro, un pilota sarà in grado di passare alla modalità a bassa resistenza aerodinamica per avere la possibilità di avere prestazioni nei rettilinei, dove l'aderenza non è limitata".

"Quando poi ci si avvicinerà alla zona di frenata, si passerà nuovamente alla modalità ad alta deportanza. Ogni monoposto avrà la possibilità di passare da una modalità all'altra spostando l'ala posteriore e regolando quella anteriore, e ogni vettura che segue farà la stessa cosa".

"Si tratta di un sistema di controllo attivo gestito dal pilota, che però avrà a disposizione un pulsante, così come lo ha adesso con il DRS, per indicare quando può attivare la modalità a bassa resistenza aerodinamica. Il sistema tornerà alla modalità ad alta resistenza aerodinamica sotto il controllo del pilota o tramite la pressione dei freni".

L'attuale sistema DRS in funzione

Le similitudini tra DRS e X-Mode

Non solo diversità, ma anche qualche similitudine tra il sistema DRS attuale e l'X-Mode. Per attivare la modalità a bassa resistenza aerodinamica verranno create zone specifiche lungo la pista, anche se non sono ancora state definite le specifiche.

"Abbiamo queste due modalità che saranno impostate a seconda delle zone della pista. I piloti saranno in grado di passare da una modalità all'altra quando consentito".

"Potrebbero esserci regolamenti sportivi che, ad esempio, ne impediscono l'uso in condizioni di bagnato, ma per il esto ci aspettiamo che i piloti abbiano accesso a entrambe le modalità in pista per ogni giro".

Il sistema "override" del motore per fare i sorpassi

Rendering dell'auto F1 2026 FIA Foto di: FIA

Non solo la X-Mode. Con l'eliminazione del DRS, la FIA ha pensato a un sistema che possa aumentare le opportunità di sorpasso. Si tratta di quello che viene chiamato "override engine mode". Dunque un surplus di potenza da utilizzare.

La modalità consentirà di fornire una spinta ulteriore di potenza derivata dalla power unit che dovrà dare ai piloti l'opportunità di superare le vetture che lo precedono.

Mentre il dispiegamento di energia di una vettura di testa si riduce dopo 290 km/h, raggiungendo lo zero a 355 km/h, la monoposto che segue potrà beneficiare di un surplus di potenza che deriverà dalla MGU-K che fornirà 350 kW fino a 337 km/h con +0,5 Mj di spunta supplementare.

Il direttore tecnico del reparto monoposto della FIA, Jan Monchaux, ha spiegato così il sistema override: "Attualmente il DRS si utilizza quando si è dietro una vettura, ma distanti meno di un secondo dalla stessa. A quel punto, se si è in questa situazione, c'è una notifica che permette ai piloti di attivare il DRS nei rettilinei predisposti".

"La situazione non sarà più così, ma la logica rimarrà la stessa: se sono abbastanza vicino a un'altra monoposto mi verrà data una quantità di energia extra in quel giro che potrò impiegare come voglio".

"La quantità extra di energia è definita e darà quella spinta per dare alla vettura che segue la possibilità di superare entro la fine del rettilineo".