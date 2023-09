F1 | Krack: "Alonso arrabbiato? Non ci sono problemi, ha ragione"

Inguidabile. Fernando Alonso aveva descritto così la sua Aston Martin AMR23 nel corso del Gran Premio di Singapore, appuntamento di Formula 1 andato in scena lo scorso fine settimana sulla pista di Marina Bay.

L'asturiano è stato protagonista di una gara molto difficile, soprattutto nel secondo stint dopo aver preso una penalità di 5" per aver superato involontariamente la linea d'entrata in pit lane, scontata al pit stop e aver perso secondi preziosi per via di una sosta molto più lenta del previsto.

A rendere tutto ancora più complesso è stato un problema legato all'aerodinamica della monoposto, con una copertura delle sospensioni posteriori staccata dalla sede che ha danneggiato.

Mike Krack, team principal di Aston Martin, ha affermato di aver capito perfettamente la frustrazione del suo pilota di punta, il quale era partito in questo fine settimana con aspettative ben differenti.

"Come squadra dobbiamo riconoscere se un pilota è critico. Ovviamente non abbiamo fornito le prestazioni a cui lui è abituato e allora penso che sia giusto così. Vogliamo che i piloti diano tutto, e poi è normale che gli sportivi reagiscano così, per cui non è un problema".

A un certo punto della gara, Fernando stava occupando la sesta posizione. Da quel momento in poi, però, le sue prestazioni sono crollate. "Pensavamo di avere un buon ritmo", ha proseguito Krack, Credo che sapessimo fin dall'inizio che sarebbe stato difficile lottare con i primi. Quindi credo che sul medio periodo tutto stesse funzionando correttamente".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

"Poi, dopo la Safety Car, abbiamo montato le gomme dure e abbiamo faticato di più. Dobbiamo capire perché. Abbiamo faticato a tal punto che, quando hanno introdotto la Virtual Safety Car, non eravamo sicuri di poter coprire l'intera distanza di gara con un livello prestazionale decente".

"Abbiamo deciso di cambiare e poi la sequenza di eventi, la penalità, il pit stop andato male, siamo usciti in una posizione penalizzante, molto indietro. E alla fine le cose sono andate così".

La brutta gara dell'AMR23 numero 14 sarà oggetto di studio da parte del team, perché nella giornata di venerdì Alonso era risultato avere uno dei passi più competitivi del lotto.

"Dobbiamo capire bene cos'è successo", ha proseguito Krack. "Abbiamo anche un po' di danni sulla macchina che dobbiamo comprendere quanto abbiano inciso sulle prestazioni. Abbiamo avuto un problema a una delle carenature delle sospensioni, una parte aerodinamica".

"Lo abbiamo visto al pit stop e lo abbiamo visto anche nelle immagini. Inoltre Singapore è una pista in cui si corre sempre nel traffico, che influisce sempre molto e non si sa quanto gli altri stiano risparmiando, quanto stiano gestendo le gomme. Quindi questa è una delle gare più difficili da capire".

Il team principal di Aston Martin ha minimizzato l'errore di Alonso all'ingresso del box, che ha fatto scattare la penalità: "Dobbiamo rivedere anche quell'aspetto. Perché ci sono alcune impostazioni da fare, se sono state fatte, e se gli è stato anche ricordato di farle. Quindi sarò cauto nel definirlo un errore finché non lo avremo analizzato".