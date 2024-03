F1 | Horner chiede l'oblio, Max può far valere la clausola Marko?

Christian Horner ha chiesto che venga calato il sipario sulla vicenda che da oltre un mese lo ha messo sotto a dei riflettori scomodi quanto potenti. “La mia posizione e quella della Red Bull è andare avanti e guardare al futuro. Mia moglie è stata di grande aiuto durante tutto questo periodo, e con lei tutta la mia famiglia, ma in merito all’intrusione nella mia vita privata direi che è abbastanza”.

L’appello è arrivato ieri a Jeddah nella conferenza stampa riservata ai team principal, diventata un monologo del team principal della Red Bull a cui sono state poste dieci delle dodici domande complessive. Mike Krack, Bruno Famin e James Vowles, anch'essi presenti, sono stati spettatori.

Christian Horner, Team Principal Red Bull Racing Foto di: Motorsport Images

Horner ha parlato per la prima volta dopo le dichiarazioni di Jos Verstappen (pubblicate lo scorso lunedì) interpretate come un aut aut tra due fronti contrapposti. Da qui le speculazioni su un possibile passaggio di Verstappen alla Mercedes, nonostante il contratto che lo lega alla Red Bull fino al termine della stagione 2028.

“Sono certo che Max onorerà il suo accordo – ha chiarito Horner – ha una grande squadra intorno a lui e tanta fiducia in questo gruppo di lavoro. Abbiamo vinto molto insieme, e vogliamo continuare a farlo”.

Le domande più spinose rivolte a Horner hanno riguardato la figura di Jos Verstappen, assente a Jeddah per partecipare ad un rally in Belgio.

“Ho parlato con Jos dopo la gara in Bahrain – ha chiarito Horner - mi sono congratulato con lui per la prestazione di suo figlio. È nell'interesse di tutti guardare avanti, entrambi abbiamo lo stesso interesse per Max. Vogliamo dargli la migliore macchina possibile e metterlo nelle condizioni di poterci garantirci le migliori prestazioni possibili”.

Nel paddock di Jeddah l’argomento ‘Horner’ tiene ancora banco, ma cresce sempre più il gruppo di chi si augura un finale della vicenda veloce e definitivo. Nel caso specifico è probabile che tutto andrà a sfumare nell’arco di qualche gara, ma le ripercussioni innescate alla vicenda potrebbero riservare ancora delle sorprese: le scosse di assestamento dopo il terremoto potrebbero essere di una certa intensità.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Shameem Fahath

Oggi arriverà a Jeddah Oliver Mintzlaff (amministratore delegato dei progetti sportivi Red Bull) per lanciare un segnale di distensione dal fronte austriaco del gruppo dopo la presenza in Bahrain dell’azionista di maggioranza, Chaleo Yoovidhya.

Nel vortice di voci che continuano a gravitare intorno alla squadra c’è da registrare anche un potenziale scenario che coinvolge Helmut Marko. La figura del consulente austriaco è stata molto silente nelle ultime settimane, e c’è chi sostiene che la lotta di potere scatenatasi in Red Bull possa aver convinto Marko a fare presto un passo indietro.

Il prossimo 27 aprile compirà 81 anni, e per quanto possa contare su un contratto pluriennale firmato lo scorso inverno, potrebbe desistere dal proseguire l’attività nel suo ruolo oltre questa stagione.

Potrebbe sembrare un aspetto quasi secondario nella saga Red Bull delle ultime settimane, ma non è detto che lo sia. Tra le clausole che potrebbero permettere a Verstappen di potersi svincolare dal contratto che lo lega alla squadra fino al termine del 2028, ce ne sarebbe una legata alla presenza in squadra di Marko, la persona che nel 2014 gli offrì di diventare un pilota titolare di Formula 1 a soli diciassette anni.

Se Max volterà pagina lasciandosi tutto alle spalle, non sarà questo potenziale scenario ad allontanarlo dalla squadra, ma qualora sia venuta meno la fiducia nel nuovo progetto power unit, avrebbe la possibilità di poter guardare altrove. Ma questa, oggi, è un’altra storia, che probabilmente assumerà contorni più definiti a primavera inoltrata.