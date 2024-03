F1 | Sainz: "Potevo fare meglio sui long run, ma sono stato male"

Una giornata difficile. Carlos Sainz ha dovuto stringere i denti non tanto dopo aver visto il risultato delle Libere 2 di Jeddah, che lo vede al settimo posto staccato di oltre 6 decimi dal tempo di riferimento ottenuto dal connazionale Fernando Alonso, quanto a causa della gastroenterite che nelle ultime 24 ore lo ha debilitato.

Sainz ha rischiato di non prendere parte alle Libere 1 del primo pomeriggio italiano (era pronto Oliver Bearman, pilota di riserva della Ferrari in questo weekend), ma ha stretto i denti e ha girato per le 2 ore previste, iniziando a prendere contatto con la pista dell'Arabia Saudita.

"Ovviamente è stata una giornata molto difficile dopo essermi sentita male", ha dichiarato Carlos al termine delle Libere 2. "Le ultime 24 ore sono state dure e difficili per me".

"Oggi si è trattato di cercare di scendere in pista e di imparare il più possibile dalla vettura, senza spingere troppo al limite perché ero ancora un po' fuori forma, ma sì, siamo riusciti a completare il programma senza problemi. Spero di sentirmi meglio domani, anche se probabilmente non sarò al 100%. Ma sentirmi meglio mi permetterà di essere più al limite e di fare un buon sabato".

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

"Questa pista è ad alta aderenza, con un'elevata aderenza dell'asfalto e un'alta velocità, quindi è difficile anche dal punto di vista fisico. Ed è molto più impegnativo per la macchina ma anche per il pilota. Quindi sì, una giornata difficile, come ho detto, ma siamo riusciti a farcela. Ora andremo a prendere un po' di fiato e torneremo domani più forti".

Frédéric Vasseur, team principal della Ferrari, ha elogiato Carlos per il lavoro svolto oggi nonostante una situazione tutt'altro che semplice dal punto di vista fisico. Il suo passo gara è stato ritenuto più che soddisfacente dal manager francese, ma Sainz sa di poter fare meglio e lo ha sottolineato in chiusura dell'intervista rilasciata a fine giornata.

"Questa giornata è stata più importante per me che per la macchina ad essere onesti. Per questo oggi è molto difficile leggere i tempi sul giro. Ma domani c'è la qualifica. Prepareremo tutto e cercheremo di andare in qualifica. Domenica sarà una giornata un po' diversa, perché oggi i miei long run non sono stati ideali".