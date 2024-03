F1 | Vasseur: "Sessione OK. La prestazione sul passo gara c'era"

La Ferrari non c'è nelle prime posizioni della classifica al termine del venerdì di prove libere del Gran Premio d'Arabia Saudita, ma entrambe le Rosse hanno dato segnali confortanti per quanto riguarda il passo gara.

Già a Sakhir avevamo capito quanto le monoposto fossero vicine sul giro secco e anche oggi abbiamo potuto apprezzare questo dato. Ma il passo gara è stato particolarmente rivelatore. Anche in questo caso Max Verstappen ha dato un saggio delle sue potenzialità, ma le SF-24 hanno dato ottimi riscontri sia con gomme Soft che con quelle Medium.

Al termine delle Libere 2, Frédéric Vasseur ha commentato il lavoro fatto dai suoi ragazzi e s'è detto soddisfatto soprattutto sulla simulazione gara. Leclerc e Sainz hanno fatto vedere cose interessanti, seconde solo al solito Max Verstappen.

"Nel complesso è stata la sessione che ci aspettavamo", ha esordito il team principal della Ferrari. "Per quanto riguarda il giro secco è difficile da commentare perché non sono affatto sicuro che fossimo tutti sugli stessi carichi di benzina. Però la sessione è andata bene e siamo riusciti a fare due buoni giri".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

"Sul passo gara siamo andati bene, siamo stati piuttosto costanti e la prestazione c'era. Direi che sia stata una buona sessione per noi anche se da parte di Carlos è stata complessa perché non stava tanto bene. Però ha fatto un buon lavoro considerando le sue condizioni".

Oggi le Ferrari hanno girato con ali posteriori più cariche rispetto agli avversari, ma secondo Vasseur quasi tutti convergeranno domani sullo stesso livello di carico.

"Per quanto riguarda il livello di carico aerodinamico usato, credo che tutti convergeremo sullo stesso livello, tranne poche eccezioni. Abbiamo lavorato in questo modo per far adattare bene i piloti alla pista. Ci sarà un grosso miglioramento della pista tra oggi e domani e sono certo che tutti avremo lo stesso livello di carico domani".

Leclerc ha sorpreso facendo la simulazione di gara su mescole Soft, mentre Sainz ha lavorato sulle Medium. Vasseur ha spiegato la scelta fatta per ciò che riguarda lo stint del monegasco.

"Lo scorso anno abbiamo avuto modo di correre con le Soft in gara con Charles. Dopo la penalità era rientrato 12esimo e montandogli un set di Soft era andato piuttosto bene. Non è stato un brutto stint da parte sua, se consideriamo il degrado delle Soft. E' stata l'occasione di provare qualcosa di diverso".