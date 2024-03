F1 | Jeddah, Libere 2: Alonso super, poi Russell e Verstappen

Ecco quello che non t'aspetti: Fernando Alonso suona la carica con l'Aston Martin e porta la AMR24 davanti a tutti con le gomme soft. Lo spagnolo arrriva a 1'28"827 che è sensazionale (otto decimi meglio dello scorso anno), dando la sensazione che domani possa essere battuto il record del tracciato (1'27"511 del 2021).

La seconda sessione di prove libere del GP dell'Arabia Saudita è iniziata in ritardo di 10 minuti per l'ennesimo tombino da controllare (questa volta in pit lane), ma Alonso ha dato la sensazione di essere infuocato con la "verdona": è possibile che il team di Silverstone abbia spinto un po' di più la mappatura del motore Mercedes (anche Lance Stroll si è portato in sesta posizione, ma con un distacco dal 43enne iberico di mezzo secondo). Fernando ha dato la sensazione di avere una macchina competitiva anche dopo un buon long run svolto con le medie.

Dietro all'Aston Martin è spuntata la Mercedes di George Russell. L'inglese è arrivato a 230 millesimi dalla vetta con una macchina decisamente più a punto di quella di Lewis Hamilton: il sette volte campione del mondo si lamenta del saltellamento nel posteriore e a fine long run ha sofferto un calo di potenza. Lewis non è a posto (è stato convocato dai commissari sportivi per un pericoloso impiding su Logan sargeant), mentre George potrebbe essere un outsider nella qualifica di ieri.

Max Verstappen non ha impressionato nel giro secco: l'olandese è arrivato a 1'29"158 pagando 331 millesimi con la RB20, risultando solo 22 millesimi più veloce della Ferrari di Charles Leclerc. L'olandese ha impressionato nel long run con le medie più che nel giro da qualifica: la Red Bull riesce a migliorare la sua prestazione man mano che cala la benzina e Max ha dato la sensazione di aver un piccolo vantaggio.

Charles Leclerc si è infilato fra le due Red Bull in modo piuttosto agevole, ma il monegasco ha impressionato per la capacità di svolgere un buon long run con le soft, mentre gli altri hanno puntato alle gialle. La rossa sembra a punto sfruttando un'ala posteriore più carica che è la stessa di quella del Bahrain, mentre tutti gli altri hanno scelto una configurazione da medio-basso carico. La squadra di Maranello, quindi, sta prendendo una strada diversa. Carlos Sainz è settimo: lo spagnolo accusa ancora gli effetti di febbre alta e dolori allo stomaco. Non è certo in frma, ma riesce a difendersi da vero "gladiatore".

Positivo Sergio Perez con la seconda RB20: il messicano ha svolto il long run con più giri senza crolli di prestazione ed è rimasto a un decimo nel giro secco dal capitano: è quinto davanti a Stroll di cui abbiamo già detto.

Fa piacere scoprire che Pierre Gasly è riuscito ad arrampicarsi al nono posto con l'Alpine, precedendo la McLaren di Oscar Piastri decimo, mentre Lando Norris non è andato oltre un deludente 12esimo posto. La MCL38 sembra andare in difficoltà con le rosse.

Fra le due vetture papaya si è infilato Yuki Tsunoda con la migliore Racing Bull che è 11esima, mentre Daniel Ricciardo ha chiuso 19esimo davanti a Valtteri Bottas che la qualifica l'ha provata troppo presto, quando la pista era in piena fase evolutiva.

E allora è Guanyu Zhou la migliore Sauber al 13esimo posto: il cinese si è tolto il gusto di stare davanti alla Williams di Alexander Albon. L'anglo-thailndese è seguito dall'Alpine di Esteban Ocon e dal compagno di squadra Logan Sargeant che si è preso un bello spavendo quando si è trovato Hamilton lento in traiettoria ed è stato costretto a girare largo fuori dalla chicane.

Non hanno impressionato le Haas con Kevin Magnussen 17esimo giusto davanti a Nico Hulkenberg.