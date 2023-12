F1 | FIA: procedure più stringenti per le richieste di revisione

Il 2023 ha portato diverse novità sul piano regolamentare, tra cui l'ultima riguarda le richieste di revisione che possono essere presentate dai team nel corso della stagione. Una modifica che la Federazione ha ritenuto necessaria soprattutto dopo quanto accaduto quest'anno in Formula 1, con molteplici episodi, esposti anche dopo un certo lasso di tempo, che non sono stati accolti.

Fino a qualche settimana fa, ogni squadra aveva a disposizione un periodo di 14 giorni per presentare alla federazione una richiesta in merito alla possibilità di rivedere dei fatti accaduti durante un weekend di gara. Tuttavia, secondo quanto aveva appreso da Motorsport.com, l'intenzione della FIA era quella di rivedere la procedura, in modo che i team ci pensassero due volte prima di presentare un esposto.

Le nuove norme si applicheranno a tutte le serie sotto l'ala della FIA, tra cui anche Formula 2 e Formula 3, che proprio recentemente hanno visto il regolamento modificato per adattarsi alle indicazioni della Formula 1. Nel 2023 ci sono stati quattro esempi, che hanno coinvolto Aston Martin (Bahrain), Ferrari (Australia), McLaren (Austria) e Haas (USA), di cui tre conclusi senza successo.

Se in precedenza le squadre avevano 14 giorni di tempo dalla fine della gara per presentare una richiesta di ricorso, ora la durata è stata ridotta a 96 ore, con la possibilità per i commissari sportivi di concedere un giorno in più: "Il periodo durante il quale è possibile presentare una richiesta di revisione scade dopo 96 ore dal termine della gara in questione, tranne nei casi in cui i commissari sportivi ritengano che il rispetto del termine di 96 ore sia impossibile, nel qual caso i commissari sportivi possono estendere tale termine di non più di 24 ore", si legge in un paragrafo del codice internazionale.

In caso di protesta, i regolamenti prevedevano una tassa di 2000 euro, mentre in caso di appello la cifra saliva a 6000 euro. Questo passaggio è stato aggiornato anche nel regolamento internazionale, indicando come la tassa sarà restituita solo in caso di vittoria dell'appello: "La cauzione deve essere specificata nel regolamento sportivo o nel regolamento supplementare della competizione. La cauzione può essere restituita solo se il diritto di revisione viene accolto, a meno che non sia deciso diversamente".

Un aspetto interessante è che nel regolamento di Formula 2 e Formula 3 è stata inserita anche una postilla non presente, invece, nel regolamento di Formula 1, in cui viene specificato che i 2000 euro necessari in caso di protesta devono essere consegnati in contanti direttamente al Segretario dei Commissari Sportivi.

Le nuove regole stabiliscono che "la cauzione per l'appello è dovuta dal momento in cui il ricorrente notifica ai commissari sportivi l'intenzione di fare appello e diventa esigibile al momento della notifica dell'appello. Il deposito rimane dovuto anche se l'appellante non dà seguito all'intenzione dichiarata di fare appello". Infatti, i concorrenti possono presentare una notifica di intenzione di appello subito dopo un evento e hanno poi 96 ore di tempo per decidere se procedere o meno.

Photo by: Michael Potts / Motorsport Images FIA F1 Race Control

Inoltre, la FIA si è riservata il diritto di indagare ulteriormente sui casi in cui un ricorso viene notificato ma non viene portato avanti. Questa nota è volta soprattutto per indagare quei casi in cui un pilota abbia potenzialmente ottenuto un vantaggio partendo dalla sua posizione in griglia originale dopo la notifica di un ricorso. In tal caso potrebbe essere applicata una penalità per compensare. È importante menzionare come, al contrario, nel caso la squadra decida di proseguire perdendo poi l'appello, il pilota comunque perderebbe i risultati conquistati.

D'ora in poi "quando il ricorrente ha ricevuto un beneficio dall'intenzione di fare ricorso, la richiesta di ritiro deve essere presa in considerazione in un'udienza successiva", mentre in seguito "l'ICA [Corte d'Appello Internazionale] si pronuncerà sulle conseguenze e sui costi derivanti dal ritiro dell'intenzione di fare ricorso".

Il regolamento è stato aggiornato anche per includere le multe più alte che possono essere inflitte dai commissari sportivi. Il limite precedente era di 250.000 euro, mentre ora è di 1 milione di euro per la Formula 1, 750.000 euro per gli altri campionati mondiali FIA e 500.000 euro per qualsiasi altro "campionato, coppa, trofeo, challenge o serie FIA".