Honda unisce i rami: HPD diventa HRC US per F1, IndyCar e IMSA

Honda Performance Development ha annunciato una nuova organizzazione societaria e operativa che dal 2024 la porterà a diventare parte integrante di HRC come ramo statunitense dell'azienda.

Parliamo del marchio che dal 1993 opera nel mondo delle quattro ruote tra GT, Turismo, monoposto di IndyCar e prototipi, e che è alle spalle di Acura Motorsports, che con la ARX-06 LMDh è in azione nell'IMSA SportsCar Championship puntando ad essere sulla griglia di partenza della 24h di Le Mans del 2025 per provare a ripetere i successi già centrati in questi anni di prototipi alla 24h di Daytona.

HPD diventa quindi Honda Racing Corporation USA, abbreviata in HRC US, e di fatto si unisce alla realtà presente in Giappone, ben conosciuta sulla griglia della MotoGP e fondata nel Sol Levante nel 1982 specializzata specialmente nelle due ruote.

In questo modo HRC US sarà parte in causa con maggior peso in tutte le attività di Honda Racing, fra le quali anche la produzione e lo sviluppo della power unit di Formula 1 che tanto ha vinto con Red Bull Racing e che verrà rinnovata dai regolamenti del 2026, anno in cui anche Aston Martin utilizzerà questo motore.

Photo by: Honda Power unit Honda

"Io e il team di HRC USA siamo entusiasti e orgogliosi di intraprendere questa nuova avventura agonistica. L'eredità di Honda nelle corse è eccezionale. Sono appena tornato dall'annuale "Thanks Day" di Honda sul circuito Twin Ring di Motegi con MotoGP, F1, Indycar, Motocross, Dakar, Trials, Touring Car, Super GT, tutti rappresentati ai massimi livelli da un paddock pieno di Campioni del Mondo: solo Honda fa questo"., ha commentato il Presidente di HRC USA, David Salters.

"Sfidiamo noi stessi e facciamo divertire i nostri fantastici fan di Honda Racing in tutte le corse più importanti, a due e quattro ruote. Se a questo aggiungiamo la cultura Honda in fatto di auto e moto, la tecnologia all'avanguardia e i grandiosi mezzi che produce, non possiamo che sentirci immensamente orgogliosi di unire le nostre aziende e le nostre straordinarie persone per creare un'unica organizzazione globale di corse, HRC Honda Racing. Questa è davvero la forza dei sogni, come dice il nostro motto, e inoltre possiamo metterli in pista".